Đột phá lớn có thể tăng tuổi thọ pin lithium ion lên 44%

Theo BGR, tiền kết tinh là một quá trình giúp giảm thiểu thất thoát lithium và cải thiện vòng đời của pin lithium. Quá trình này dựa vào việc phủ hạt kim loại lithium ổn định hơn lên các cực dương silicon.



Ngày càng nhiều nghiên cứu nhằm cải thiện tuổi thọ pin lithium-ion CHỤP MÀN HÌNH

Sự phát triển được thực hiện khi một kỹ sư hóa học và phân tử sinh học của phòng thí nghiệm Rice có tên Sibani Lisa Biswal thử phun một lớp hỗn hợp các hạt lên cực dương. Biswal nhận thấy rằng việc phun cực dương xuống đủ để cải thiện thời lượng pin từ 22 đến 44%. Hơn nữa, các tế bào pin có lượng lớp phủ lớn hơn có thể đạt hiệu suất cao hơn.

Điều này hứa hẹn giúp thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng các đồ vật chạy bằng pin trong cuộc sống hằng ngày. Điện thoại, đồng hồ thông minh và nhiều mặt hàng chạy bằng pin khác dựa vào pin chạy bằng lithium để sản xuất điện năng mà chúng cần. Bằng cách phun các hạt này lên chúng, nó có thể cải thiện tuổi thọ của pin ở nhiều khu vực.

Mặc dù vậy công nghệ này vẫn có một nhược điểm. Khi được nạp hết công suất (được sạc đến 100%), pin thực sự bắt đầu cạn kiệt nhanh hơn trong các chu kỳ tiếp theo do các hạt bám trên chúng.

Tất nhiên, những tiến bộ khác cũng có thể giúp pin hiệu quả hơn. Việc thay thế than chì trong pin lithium ion bằng silicon sẽ cho phép mật độ năng lượng được cải thiện hơn bởi vì than chì có thể chứa ít ion lithium hơn so với silicon. Tuy nhiên, silicon trong pin cũng có một số nhược điểm. Vấn đề lớn nhất ở đây là silicon có thể hình thành cái được gọi là chất điện phân rắn xen kẽ, vốn thực sự tiêu thụ lithium và làm hao pin nhanh chóng.

Nhìn chung, nếu khắc phục được các vấn đề nhược điểm, loại hạt mới do Đại học Rice phát triển hay sử dụng silicon trong pin lithium ion có thể cung cấp pin lâu và an toàn hơn. Những tiến bộ về pin đã tiếp tục khiến cộng đồng khoa học kinh ngạc và chúng ta có thể hy vọng khám phá này sẽ tiếp tục và cuối cùng đến được với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn theo một cách nào đó.