Đốt pháo sáng sân Hàng Đẫy, CĐV Hải Phòng nhận án phạt có hiệu lực… mùa giải sau

Trong cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra tối 2.8, tình trạng CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng một lần nữa xuất hiện. Một CĐV nhí đã bị bỏng do pháo hoa. Em được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần sân Hàng Đẫy. Bác sĩ kết luận, khán giả nhí bị bỏng độ 1.

Do để tình trạng CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tái diễn, CLB Hà Nội đã bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt 70 triệu đồng. CLB Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng do để CĐV nhà đốt pháo sáng, gây mất an ninh, an toàn trên khán đài.

Ngoài ra, Ban Kỷ luật VFF cũng ra quyết định cấm CĐV Hải Phòng vào sân cổ vũ đội nhà ở 1 trận kế tiếp gặp CLB Hà Nội, trên sân của đội Hà Nội thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Như vậy án phạt này không có hiệu lực ở mùa giải 2023 vì đôi bên không còn gặp nhau trận nào từ nay đến hết mùa ở sân nhà của Hà Nội FC. Án sẽ có hiệu lực ở mùa giải 2023-2024 (là mùa giải được vắt qua 2 năm).

Pháo sáng xuất hiện ở khu vực của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy tối 2.8 MINH TÚ

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng cũng không đồng tình với hành vi đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng. Ông chia sẻ: "Pháo sáng không an toàn cho cộng đồng. Ai cũng nên tuân thủ luật chơi. Pháo sáng của CĐV Hải Phòng ảnh hưởng nhiều người khác và hình ảnh đội bóng".

Ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023, CLB Hà Nội vẫn đá ở sân Hàng Đẫy, nhưng với vai trò đội khách khi so tài với đội chủ nhà Công an Hà Nội. Trong khi đó, CLB Hải Phòng về sân Lạch Tray để đối đầu CLB Nam Định.

Cũng theo quyết định kỷ luật ở vòng 4, Ban Kỷ luật VFF phạt CLB Bình Định 4 triệu đồng do để 7 cầu thủ nhận thẻ vàng ở trận gặp CLB Viettel tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, cũng trên sân Hàng Đẫy.