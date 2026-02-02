Dota 2 có mặt tại đấu trường Esports Nations Cup 2026 trị giá 45 triệu USD

Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa công bố thời gian tổ chức và giải thưởng dành cho giải đấu Esports Nations Cup 2026 (ENC). Đây là đấu trường thể thao điện tử toàn cầu mới, được xây dựng với trọng tâm là các đội tuyển quốc gia, niềm tự hào dân tộc và những trận đấu kinh điển. Mùa giải đầu tiên của ENC sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út từ ngày 2 đến 29.11.2026.

Esports Nations Cup bổ sung nền tảng thi đấu cấp quốc gia vào lịch thi đấu esports toàn cầu. Thay vì chỉ tập trung vào cấp câu lạc bộ như Esports World Cup, giải đấu này tạo cơ hội cho các tuyển thủ thi đấu vì màu cờ sắc áo, đồng thời giúp người hâm mộ kết nối trực tiếp với những màn tranh tài đỉnh cao thông qua bản sắc, niềm tự hào dân tộc và những trải nghiệm chung.

Giải đấu Esports Nations Cup 2026 (ENC) diễn ra từ ngày 2 đến 29.11 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ENC 2026 được bảo trợ bởi cam kết tài chính gồm ba cấu phần, với tổng giá trị 45 triệu USD, nhằm hỗ trợ toàn diện hệ sinh thái esports thông qua quỹ giải thưởng dành cho tuyển thủ và ban huấn luyện, các chính sách khuyến khích khi câu lạc bộ giải phóng tuyển thủ và quỹ phát triển đội tuyển quốc gia.

Trong đó, quỹ giải thưởng trị giá 20 triệu USD dành cho các tuyển thủ và ban huấn luyện trong 16 bộ môn thi đấu. 5 triệu USD hỗ trợ các câu lạc bộ. 20 triệu USD cho Quỹ Phát triển ENC, nhằm hỗ trợ các Đối tác Quốc gia chính thức trong hoạt động hậu cần, di chuyển, vận hành, tiếp thị đội tuyển quốc gia, cũng như thúc đẩy phát triển dài hạn cho lộ trình đào tạo đội tuyển.

"Mô hình các đội tuyển quốc gia là mảnh ghép mới đầy mạnh mẽ của esports, nhờ vào yếu tố dễ tiếp cận, trực quan và gắn liền với bản sắc và niềm tự hào dân tộc", ông Ralf Reichert, Tổng giám đốc Esports World Cup Foundation, chia sẻ.

ENC áp dụng cơ chế phân bổ tiền thưởng dựa trên thứ hạng, thống nhất cho tất cả bộ môn thi đấu, với tiêu chí minh bạch và lấy tuyển thủ làm trọng tâm. Tuyển thủ đủ điều kiện đều nhận được tiền thưởng và được đảm bảo thi đấu tối thiểu ba trận. Theo nguyên tắc "cùng thứ hạng, cùng mức đãi ngộ", các tuyển thủ đạt cùng vị trí sẽ nhận mức tiền thưởng như nhau trên tất cả bộ môn; ban huấn luyện cũng được trao thưởng tương ứng.

Cụ thể, vị trí Quán quân sẽ nhận về 50.000 USD cho mỗi tuyển thủ, bất kể là bộ môn cá nhân hay đồng đội. Vị trí Á quân sẽ nhận về 30.000 USD cho mỗi tuyển thủ và vị trí hạng Ba nhận về 15.000 USD. Đối với các bộ môn đồng đội, tổng mức đãi ngộ sẽ dựa trên quy mô đội hình, nhằm đảm bảo kết quả nhất quán và minh bạch cho các đội tham gia.

ENC sẽ được tổ chức tại Riyadh vào tháng 11.2026 trước khi chuyển sang mô hình luân phiên giữa các thành phố, nhằm kết nối esports cấp quốc gia với các thành phố lớn trên toàn cầu. Sự kiện này sẽ diễn ra hai năm một lần để tạo ra một cấu trúc ổn định và đáng tin cậy cho tuyển thủ và các tổ chức esports, qua đó khuyến khích đầu tư dài hạn dành cho các tuyển thủ, đối tác và chương trình đội tuyển quốc gia.

Các tựa game Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania và Dota 2 đã được xác nhận góp mặt tại ENC 2026. Những bộ môn khác sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.