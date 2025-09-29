Dreame khai trương cửa hàng sản phẩm cao cấp đầu tiên tại Landmark 81

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng của Dreame tại thị trường Việt Nam mà còn giới thiệu bộ ba sản phẩm cao cấp thế hệ mới.

Cắt băng khai trương cửa hàng flagship của Dreame tại Landmark 81

Ảnh: CTV

Cửa hàng flagship của Dreame tại Landmark 81 được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi khách hàng có thể khám phá hệ sinh thái sản phẩm thông minh từ công ty, bao gồm robot hút bụi lau nhà, máy hút bụi không dây, máy lọc không khí và thiết bị chăm sóc cá nhân.

Ông Haoran, đại diện marketing Dreame khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: "Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Với cửa hàng flagship tại Landmark 81, Dreame mong muốn đồng hành cùng các gia đình Việt Nam, mang đến những trải nghiệm công nghệ 'Đỉnh Vượt Trội' cho từng căn hộ, từng không gian sống".

Bộ ba sản phẩm cao cấp Dreame được ra mắt

Cũng tại sự kiện, Dreame đã giới thiệu ba sản phẩm cao cấp nhằm mang đến người dùng trải nghiệm công nghệ đỉnh cao.

Đầu tiên là Dreame Matrix 10 Ultra, mẫu robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực. Với công nghệ AI tiên tiến, sản phẩm có thể nhận diện đến 240 loại vật thể và di chuyển linh hoạt trong không gian sống. Đặc biệt, trạm sạc đa năng của Matrix 10 Ultra có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng, sấy khô và diệt khuẩn bằng tia UV.

Các sản phẩm cao cấp của Dreame được đặt tại cửa hàng ở Landmark 81

Ảnh: CTV

Trong khi đó, Dreame H13 Dual FlexReach là máy hút bụi lau nhà được thiết kế đặc biệt cho các căn hộ đô thị, với khả năng "biến hình" linh hoạt từ máy lau sàn thành máy hút bụi cầm tay. Sản phẩm có pin rời cho thời gian sử dụng lên đến 60 phút và hệ thống TangleCut giúp ngăn ngừa tình trạng rối tóc và lông thú cưng.

Cuối cùng, máy sấy tóc cao cấp Dreame Miracle Pro tích hợp công nghệ phun sương dưỡng chất giúp chăm sóc và tạo kiểu tóc hiệu quả. Với động cơ tốc độ cao và hệ thống cảm biến nhiệt, Miracle Pro giúp làm khô tóc nhanh chóng mà không gây hư tổn.

Cam kết dịch vụ và trải nghiệm cao cấp

Cửa hàng flagship của Dreame không chỉ là nơi bán hàng mà còn là trung tâm trải nghiệm và tư vấn chuyên sâu. Đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản sẽ hỗ trợ khách hàng hiểu rõ từng tính năng và cách sử dụng sản phẩm. Đặc biệt, 40 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm tại cửa hàng sẽ nhận được bộ quà Candid trị giá 1 triệu đồng.

Việc khai trương cửa hàng flagship tại Landmark 81 khẳng định cam kết dài hạn của Dreame với thị trường Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội cho thương hiệu này tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và cập nhật công nghệ mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt.