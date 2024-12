DT Group nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024

Công ty cổ phần DT FOOD (DT Group) tại tỉnh Khánh Hòa hoạt động trong lĩnh vực rong nho mang thương hiệu Okinawa đã vinh dự đón nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024.

Ông Nguyễn Quang Duy, Tổng giám đốc DT Group, cho biết việc DT Group được vinh danh với giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã khẳng định cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, uy tín và chất lượng của thương hiệu rong nho.

DT Group vinh dự nhận giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024 ẢNH: H.T

Với gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực rong nho, DT Group đã nuôi trồng và chế biến ra nhiều sản phẩm gia tăng giá trị từ rong nho biển như: snack rong nho, thạch rong nho biển, mặt nạ rong nho biển, sốt cá ngừ rong nho, nước trái cây rong nho, yến sào rong nho, gia vị rắc cơm rong biển… Sản phẩm rong nho tách nước của DT Group đã xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan…

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Hoa Kỳ của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa, chiều ngày 3.6, tại TP.San Diego (bang California, Hoa Kỳ) đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Khánh Hòa. Tại hội nghị, DT Group đã ký kết hợp tác với Công ty HGP USA CORP về phân phối sản phẩm rong nho Okinawa và yến sào DTNEST tại thị trường Hoa Kỳ. Đây cũng là cơ hội để DT Group quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam vươn tầm thế giới. Bước đi này khẳng định hàng hóa Việt Nam rất tốt, đa dạng và phong phú, doanh nghiệp có sự đầu tư tốt và bài bản để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hiện nay, DT Group có 2 nhà máy chế biến rong nho được đầu tư thiết bị, máy móc hiện đại, với tổng công suất đạt 4 triệu sản phẩm/tháng; tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Sản phẩm của DT Group ẢNH: H.T

Trong năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái toàn cầu, nhưng DT Group luôn thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội; cụ thể: công ty đã tham gia các hoạt động thiện nguyện với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng; trong đó, Ban Giám đốc và CB-CNV quyên góp gởi nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 550 triệu đồng, ủng hộ đồng bào tại Yên Bái vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua.