Dự án bất động sản 'treo cẩu' ngày càng nhiều

B ỖNG DƯNG "TRÙM MỀN"

Dự án Kenton Node (H.Nhà Bè, TP.HCM) sau nhiều năm ách tắc khi đã xây dựng xong phần thô hàng ngàn căn hộ và nhà phố do Công ty Tài Nguyên làm chủ đầu tư đã được Tập đoàn Novaland cam kết mua lại. Đầu năm 2022, Tập đoàn Novaland chính thức triển khai thi công trở lại. Những hàng rào với hình ảnh công trình hoành tráng với tên mới Grand Sentosa cùng các chương trình bán hàng cũng được khởi động khiến khu vực này sôi động hẳn lên.

Thế nhưng thị trường bất động sản (BĐS) đột ngột lao dốc, bản thân Tập đoàn Novaland cũng lâm vào cảnh khó khăn, cắt giảm phần lớn nhân sự nên đương nhiên dự án Kenton Node cũng "treo cẩu" đến nay. Đi qua khu vực này, cảnh hoang tàn, đổ nát lại tái hiện và chưa biết đến bao giờ dự án mới có cơ hội "tái sinh". Không chỉ Kenton Node, mà hàng loạt dự án do Tập đoàn Novaland đang triển khai ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận… cũng phải tạm dừng xây dựng, một phần do thủ tục hành chính và một phần do không bán được hàng, không còn tiền.

Dự án Kenton Node chưa kịp hồi sinh đã tiếp tục bị “trùm mền” ĐÌNH SƠN

Lãnh đạo Công ty Tài Nguyên cho biết tại thời điểm đầu năm 2022, Tập đoàn Novaland cam kết mua lại dự án và đã đặt cọc mấy trăm tỉ đồng. Những đợt thanh toán sau dự kiến ngân hàng sẽ tài trợ. Thế nhưng thương vụ gãy gánh giữa đường vì thị trường đóng băng và bản thân Tập đoàn Novaland cũng đang đuối sức. Chính vì vậy, bản thân ông cũng chưa biết dự án sẽ "đi đâu về đâu" sau hàng chục năm "trùm mền".

Cách đó không xa, dự án của Công ty Phúc Long rộng hàng chục héc ta, sau một thời gian dài bán hàng, thi công rầm rộ thì nay cũng gần như đã rút đi hết vì chủ đầu tư hết tiền, dự án bán không ai mua. Theo một lãnh đạo của công ty này, mấy tháng qua không bán được một sản phẩm nào, nguồn thu không có, ngân hàng không cho vay trong khi các khoản phải chi vẫn "đều như vắt chanh". Để cắt giảm chi phí, công ty đành phải dừng hoặc giãn tiến độ thi công các dự án. "Bởi có làm bán cũng không ai mua và càng làm càng lỗ, càng không có tiền để duy trì bộ máy", vị này mệt mỏi nói.

Lãnh đạo Công ty HT Land thừa nhận hầu hết các dự án của công ty đã phải tạm dừng thi công. Chỉ những dự án bắt buộc giao nhà cho khách hàng mới phải dồn lực để làm. Tuy nhiên, giải pháp được công ty đưa ra là đàm phán với các nhà thầu để đổi sản phẩm thay vì trả tiền mặt vì "tiền mặt lúc này khó hơn lên trời". Chủ đầu tư một dự án tại TP.Thủ Đức thậm chí còn nói thẳng ông đang rất hối hận vì đổ quá nhiều tiền vào xây dựng dự án nhưng khi xây xong một block chung cư thì lại bán không ai mua.

"Tới đây khi mở bán những block còn lại, công ty sẽ cho khách hàng đăng ký trước. Nếu bán không tốt chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách hàng, không xây dựng tiếp nữa hoặc kéo dài tiến độ thanh toán, cùng với đó, tiến độ xây dựng cũng sẽ kéo dài theo", lãnh đạo công ty này cho biết.

C ẦN CHO CÁC DỰ ÁN DỞ DANG VAY

Theo thống kê chỉ riêng hai địa phương là TP.HCM và Hà Nội đã có hơn 700 dự án phải dừng triển khai. Trong đó, Hà Nội hiện có khoảng 400 dự án, TP.HCM có hơn 300 dự án. Còn theo lãnh đạo Hiệp hội BĐS VN, hiện nay số dự án BĐS tạm dừng trên cả nước lên đến hàng nghìn, với giá trị đầu tư khoảng 800.000 tỉ đồng, trong đó có nhiều dự án nhà ở xã hội. Đây là một nguồn lực khổng lồ đang đóng băng không biết đến khi nào, không tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội mà còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Để giải quyết tình trạng này, ông Phạm Lâm, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS VN, cho rằng giải pháp hiệu quả nhất là Chính phủ cần "bơm" một gói tín dụng khoảng 100.000 tỉ đồng như gói 30.000 tỉ đồng trước đây, với lãi suất về mức 5 - 6% cho cả nhà ở xã hội và nhà thương mại để "kéo" người dân tham gia thị trường, để giúp sức các dự án đang xây dựng dở dang. Bởi những dự án này nếu để "trùm mền" kéo dài sẽ gây lãng phí, thiệt hại vô cùng lớn cho doanh nghiệp, cho chính quyền và cho cả xã hội. Hiện nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, có sức lan tỏa, tác động lớn đến thị trường, đến nền kinh tế nhưng cũng đành thúc thủ. Do vậy, cần phải "bơm" tiền để các doanh nghiệp này tiếp tục triển khai dự án, tránh lãng phí nguồn lực và có sản phẩm tung ra thị trường.

Lần đầu tiên trong suốt 35 năm công ty mới gặp cảnh khó khăn như hiện nay. Chính phủ cần nhanh chóng có giải pháp về tài chính, pháp lý cụ thể nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc hiện tại cho các dự án, doanh nghiệp BĐS. Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

"Hiện hàng tồn kho rất nhiều, dự án đang xây dựng dở dang phải dừng lại cũng nhiều. Đặc biệt, ngay cả các dự án đủ điều kiện bán hàng cũng không bán được bởi người mua mất niềm tin. Nên cần làm sao để khách hàng tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp, kích cầu tiêu dùng trong lĩnh vực BĐS bởi nhu cầu về nhà ở vẫn rất lớn. Phải có gói tín dụng tiếp cận cụ thể đến khách hàng mới khơi thông được thị trường. Có thể xem xét cho người mua nhà lần đầu để ở hoặc giới hạn tỷ lệ cho vay 50% trên giá trị BĐS. Ngoài ra phải có chính sách để các doanh nghiệp hiện đang tồn tại phát triển bền vững, bởi đây là những doanh nghiệp có năng lực", ông Phạm Lâm đề xuất.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM và Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, nói do thị trường BĐS đóng băng nên rất nhiều chủ đầu tư đã dừng thi công dự án hoặc nếu có làm cũng thi công cầm chừng. Điều này dẫn đến nhiều khoản nợ từ đầu năm đến nay công ty không đòi được, rơi vào khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử hoạt động suốt mấy chục năm của tập đoàn.