Dự án Bệnh viện Sản - Nhi ngàn tỉ ở Long An giờ ra sao?

"Chết lâm sàng" khi đang đội vốn

Dự án BV Sản Nhi Long An được UBND tỉnh Long An phê duyệt hồi tháng 6.2011, với kinh phí 1.309 tỉ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ 332 tỉ đồng, còn lại là ngân sách địa phương). BV chuyên khoa sản nhi này có mục tiêu khám, chữa bệnh và chăm sóc khỏe cho phụ nữ, trẻ em, kết hợp điều trị kỹ thuật cao nhằm giảm tải cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Long An và các BV tuyến trên. Đây là BV tuyến cuối về sản và nhi tại Long An.

Dự án BV Sản Nhi Long An hoàn thành sau khi "chết lâm sàng" hồi năm 2016 do hết vốn

ẢNH: B.B

Dự án có quy mô xây dựng khối tòa nhà 8 tầng trên khu đất hơn 5,2 ha, tọa lạc số 136C, TL.827, P.7, TP.Tân An (Long An). Công suất khám, chữa bệnh dự kiến 1.000 lượt bệnh nhân/ngày. Quy mô 500 giường bệnh nội trú.

Dự án do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2013. Tuy nhiên, đến năm 2016, khi đã "ngốn" khoảng 1.000 tỉ đồng ngân sách (332 tỉ đồng từ trái phiếu Chính phủ đã dùng hết) thì dự án hẳn việc thi công, các hạng mục đang dang dở. Theo đánh giá của Sở Y tế Long An trong đề án trình T.Ư và UBND tỉnh Long An nhằm cho thuê quyền khai thác hạ tầng y tế dang dở này thì còn phải đầu tư ít nhất 450 tỉ đồng nữa (tức đội vốn hơn 150 tỉ đồng) thì BV Sản Nhi Long An mới vận hành, hoạt động được. Trong khi đó, UBND tỉnh Long An không còn nguồn lực bố trí phần vốn này.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đồng ý theo đề nghị của UBND tỉnh Long An và giao chủ trì "giải cứu" dự án BV chuyên khoa sản nhi này. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Long An và các bộ, ngành T.Ư liên quan đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để đấu giá cho thuê quyền khai thác toàn bộ hạ tầng dang dở. Tỉnh Long An thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế từ một dự án BV có vốn đầu tư công. Cho đến nay, vẫn đây là mô hình duy nhất trong cả nước.

Để hấp dẫn nhà đầu tư, năm 2019, tỉnh Long An cho giải thể toàn bộ 2 khoa sản, nhi trong BVĐK tỉnh Long An (với quy mô 245 giường bệnh, mỗi năm khám, chữa bệnh cho gần 60.000 lượt bệnh nhân - PV).

BV Sản Nhi TWG Long An là cơ sở điều trị tuyến cuối về sản nhi tại Long An ẢNH: B.B

Về nhân sự, 126 người là các trưởng - phó khoa, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh… được Sở Y tế phối hợp Ban giám đốc BVĐK tỉnh Long An quán triệt tinh thần về ý nghĩa của việc cho thuê sang nhà đầu tư tư nhân để ổn định tâm lý của họ khi sang làm việc ở khu vực y tế ngoài công lập. Sở Y tế Long An còn cho ưu tiên cho người có ý định nghỉ hưu hưởng chế độ, còn nếu muốn tiếp tục làm việc thì sở ưu tiên bố trí. Tuy nhiên sau đó, hầu hết trong số 126 nhân viên y tế này chọn "đầu quân" cho BV Sản Nhi Long An.

Dự án BV Sản nhi Long An hồi sinh sau 4 năm

Tháng 11.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định cho thuê quyền khai thác hạ tầng BV Sản Nhi Long An với thời gian 50 năm và giao Sở Y tế trực tiếp ký hợp đồng với nhà đầu tư là Tập đoàn Thế Giới Kỹ Thuật (trụ sở tại TP.HCM), do ông Lê Cao Minh làm đại diện pháp luật.

Sau khi thành công kêu gọi đầu tư xã hội hóa, BV Sản Nhi TWG Long An hoạt động sôi nổi

ẢNH: B.B

Thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng và đề án cho thuê quyền khai thác hạ tầng y tế của Sở Y tế Long An, tháng 7.2020, chủ đầu tư đưa BV chuyên khoa sản nhi đầu tiên của tỉnh Long An vào hoạt động với tên gọi BV Sản Nhi TWG Long An. Đây là BV tuyến cuối về sản và nhi của tỉnh Long An.

BV Sản Nhi TWG Long An chịu sự quản lý về hành chính, chỉ đạo chuyên môn trực tiếp từ Sở Y tế Long An. Trong đó, 70% số giường bệnh (trong 500 giường) thực hiện khám chữa bệnh theo đơn giá, danh mục BHYT và 30% giường bệnh còn lại khám chữa bệnh theo yêu cầu. 2 khu khám chữa bệnh này tách biệt riêng để tránh sự nhầm lẫn cho người bệnh.

Theo ông Lê Cao Minh, năm 2020, trong bối cảnh Covid-19 bùng phát dữ dội, nhà đầu tư chưa tiếp cận được vốn vay ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An theo danh mục xã hội hóa, cũng như từ phía các ngân hàng nên phải huy động tối đa mọi nguồn lực để có vốn thi công hoàn thiện công trình dang dở, xây dựng thêm các công trình phụ, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành về BV Sản Nhi TWG Long An làm việc.

Vẫn theo ông Minh, tập thể lãnh đạo BV luôn xem việc tuân thủ theo đề án và hợp đồng cho thuê của Sở Y tế Long An là quan trọng nhất. Việc cụ thể hóa mục tiêu đầu tư BV Sản Nhi TWG Long An thành BV tuyến cuối về sản nhi đã được thiện hiện khẩn trương ngay từ khi thuê hạ tầng dự án. Từ khi vận hành, BV đủ điều kiện đảm đương nhiệm vụ điều trị kỹ thuật cao sinh non, phẫu thuật…để trẻ em và phụ nữ Long An được chăm sóc tốt nhất ngay tại địa phương. BV Sản Nhi TWG Long An có liên kết với các BV như Từ Dũ, Nhi Đồng, Hùng Vương, và các tuyến nội tỉnh Long An, đồng thời phối hợp với nhiều viện, trường như ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Y Dược TP.HCM Cần Thơ… để luôn có đội ngũ chuyên gia đông đảo và sẵn sàng nguồn lao động.

Thống kê trong năm 2021, tỷ lệ giường bệnh của BV Sản Nhi Long An đạt 76%, do còn dôi dư giường bệnh và lãng phí trang thiết bị y tế. Do đó, BV Sản Nhi TWG Long An đề nghị và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động BVĐK TWG Long An (từ tháng 12.2021). Nội dung này cũng nằm trong thỏa thuận với Sở Y tế Long An nhằm tránh lãng phí tài sản đã đầu tư.

Sau 5 năm hoạt động ổn định, ngành chức năng tỉnh Long An sẽ xem xét việc BV TWG Long An có được tiếp tục hoạt động đa khoa hay không.

Đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch Covid-19

BV Sản Nhi TWG Long An vừa đưa vào vận hành khai thác thì đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội và Long An là 1 trong 4 "ổ dịch" Covid-19 lớn nhất cả nước.

"BV rất khó khăn như cả xã hội lúc đại dịch xảy ra. Thế nhưng, chúng tôi xác định đã đồng hành lâu dài với tỉnh, với người dân Long An nên cũng vui lòng bố trí BV thành trại cách ly tập trung, điều trị thành công hơn 1.000 bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, tính đến cuối năm 2021, BV Sản Nhi TWG Long An đã sinh thành công cho hơn 18.000 ca, trong đó có hơn 300 ca sinh non. Việc đồng hành xuyên suốt với người dân trong đại dịch Covid-19 được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An ghi nhận, khen tặng khiến cả tập thể BV chúng tôi hết sức ấm lòng", ông Lê Cao Minh chia sẻ.

Nhiều chuyên gia, bác sĩ chuyên sản nhi về làm việc tại BV TWG Long An ẢNH: B.B

Vượt qua đại dịch Covid-19 và các khó khăn khác, tập thể BV hăng hái khôi phục hoạt động kinh doanh, thu hồi vốn và cụ thể hóa mục tiêu phát triển y tế chuyên khoa, kỹ thuật điều trị chuyên sâu của tỉnh Long An. Nhiều ca sản nhi có yêu cầu kỹ thuật cao đều được BV xử lý tại chỗ thành công, việc kinh doanh bắt đầu thuận lợi…

Cuối năm 2021, Sở Y tế Long An cho tái lập lại các khoa sản, nhi trong BVĐK Long An. Không lâu sau đó, BV TWG Long An giảm lượng khách hàng, rơi vào khó khăn, nợ nần, nhiều y, bác sĩ, người lao động bị nợ lương, bảo hiểm và quay về BVĐK tỉnh Long An làm việc… (còn tiếp)