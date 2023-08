Dự án cầu Rạch Miễu 2 'rối' vì cát

Cát san lấp lẫn... vỏ sò của ai?

Những ngày qua, trên đường tỉnh 870 (đoạn qua xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), PV Báo Thanh Niên ghi nhận có khá đông nhân công và máy móc được điều động đến để bốc dỡ một lượng cát san lấp khá lớn khỏi công trường. Đây là công trường thi công của gói thầu số 1, thuộc dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 (được chia ra thành 6 gói thầu - PV). Sự việc càng gây chú ý khi suốt mấy tuần qua, tình trạng khan hiếm cát san lấp ảnh hưởng đến hầu hết các công trình đang thi công ở miền Tây.

Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 đã thi công đạt hơn 28% tổng khối lượng BẮC BÌNH

Đại diện chủ gói thầu là Tổng công ty Xây dựng số 1 (trụ sở tại TP.HCM) giải thích, lượng cát san lấp bị bốc dỡ là của Công ty CP Đầu tư - xây lắp Phú An Khang (trụ sở tại TP.Cần Thơ) cung cấp không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn. Cát lẫn quá nhiều tạp chất, thậm chí là vỏ sò nên bị buộc bốc khỏi công trường nhằm đảm bảo chất lượng cho dự án.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Đáp, Tổng giám đốc Công ty Phú An Khang phủ nhận thông tin trên và khẳng định phía công ty đã ngưng cung cấp cát cho gói thầu số 1 gần một tháng qua. Theo vị này, ngoài Công ty Phú An Khang còn có Công ty TNHH Kim Hưng Phát (trụ sở tại tỉnh Tiền Giang) cũng cung cấp cát cho gói thầu số 1 kể trên. "Yêu cầu của gói thầu số 1 cát lấp phải có nguồn từ các mỏ ở tỉnh Đồng Tháp, An Giang nhưng gần đây, tôi không mua được cát từ 2 tỉnh này nên đã thông báo với chủ thầu là ngưng cung cấp cát do đứt nguồn cung. Còn phía công ty bạn đưa được giá thấp hơn thì tôi chỉ còn cách rút lui", ông Đáp nói.

Ông Đáp nhấn mạnh, nguồn cát của Công ty Phú An Khang được mua từ tỉnh Đồng Tháp trước đó cho nên sẽ không có chuyện cát lẫn vỏ sò.

Lượng cát được cho là lẫn nhiều tạp chất, vỏ sò được cho vô bao để ven đường tỉnh 870 LÊ LANG

Về nguồn cát, đại diện Tổng công ty Xây dựng số 1 thừa nhận, chủ thầu đang mua nguồn cát từ Công ty TNHH Kim Hưng Phát, có nguồn gốc từ một số mỏ cát trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tuy nhiên, đại diện Tổng công ty Xây dựng số 1 vẫn khẳng định, lượng cát đang di chuyển khỏi công trường là cát của Công ty Phú An Khang. Lý do là cát của Công ty Phú An Khang không đạt chuẩn khi ngay từ đầu, lãnh đạo tổng công ty đã không đồng ý theo đề xuất của Công ty Phú An Khang về việc lấy cát dỡ tải từ dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để cấp cho gói thầu số 1 dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Nhiều khó khăn chồng chất

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Ban Mỹ Thuận, thuộc Bộ GTVT), chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cho biết, hiện toàn dự án còn thiếu hơn 400.000m3 cát san lấp trong khi chưa có nguồn cung cấp ổn định.

Đại diện chủ gói thầu số 1 cho biết họ thi công đoạn đường hơn 5 km trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhưng hiện chỉ mới nhận bàn giao mặt bằng được một bên đường BẮC BÌNH

Đại diện Ban Mỹ Thuận cũng cho biết, riêng với lượng cát nhiễm mặn có nguồn gốc từ tỉnh Trà Vinh, đơn vị tư vấn giám sát của gói thầu số 1 chỉ mới chấp thuận cho chủ thầu thí nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, trước khi cát được vận chuyển bằng xe tải đến công trường phải bơm lên bãi bên ngoài và rửa bằng nước ngọt 1 lần để giảm độ mặn. Hiện chỉ gói thầu số 1 dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 được thí nghiệm dùng cát san lấp nhiễm mặn được lấy từ các mỏ của tỉnh Trà Vinh.

Đại diện chủ thầu dự án cầu Rạch Miễu 2, cũng thông tin, ngoài khó khăn thiếu cát san lấp, dự án còn đang gặp khó về giải phóng mặt bằng. Cả hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đều giao mặt bằng không liên tục dẫn tới việc triển khai thi công không đồng bộ. Nguyên nhân, do kinh phí đền bù đội lên nhiều so với kinh phí được duyệt theo quyết định đầu tư ban đầu. Để tháo gỡ khó khăn này, Bộ GTVT đã kiến nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm xử lý dứt điểm tồn tại trong khâu giải phóng mặt bằng cho dự án.

Rất nhiều bao tải cát được tập kết ven đường tỉnh 870 qua địa bàn xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho BẮC BÌNH

Phía Ban Mỹ Thuận cũng đã có kiến nghị UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Tiền Giang xem xét thúc đẩy việc cấp phép các mỏ cát trên địa bàn đang trong quá trình thực hiện các thủ tục khai thác để cung cấp nguồn cát ổn định cho dự án. Đồng thời kiến nghị Bộ GTVT xem xét có ý kiến với các địa phương An Giang, Đồng Tháp… hỗ trợ nguồn cát sông cho dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 5.175 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tại Ngã tư Đồng Tâm - nút giao giữa QL1 với đường tỉnh 870 thuộc địa phận H.Châu Thành, Tiền Giang; điểm cuối tại khoảng Km16+660 QL.60, cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km (thuộc địa phận TP.Bến Tre, Bến Tre). Ngày 31.12.2021, hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang nhận bàn giao cọc triển khai giải phóng mặt bằng. Hiện phía Bến Tre bàn giao được 9,3 km/9,65 km (đạt khoảng 95%); phía Tiền Giang mới bàn giao được 3,95 km/7,9 5km (khoảng 49%). Dự án được khởi công trong tháng 3.2022 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2026. Đến nay, 6/6 gói thầu đã triển khai thi công, tổng giá trị sản lượng của các hợp đồng đang thi công đạt khoảng 28%.