Dự án chống ngập có chấm dứt nỗi khổ cứ mưa lớn là ngập ở Bình Phước?

Hơn 10 năm, cứ mưa to là ngập

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn kéo dài tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Phú Riềng Đỏ (đường ĐT.741) và Tôn Đức Thắng (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra hàng chục năm qua. Cứ mỗi trận mưa lớn kéo dài là nước bắt đầu dâng cao do hệ thống thoát nước không kịp rút, khiến các khu vực nêu trên… biến thành sông.

Khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Phú Riềng Đỏ và Tôn Đức Thắng biến thành sông sau những cơn mưa lớn kéo dài (ảnh chụp năm 2024) ẢNH: M.X.H

Ông Nguyễn Phúc Ánh, khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước chia sẻ: "Khu này bị ngập hơn 10 năm nay khiến người dân đi khó khăn, nhiều khi xe lớn đi qua tạo thành sóng khiến nước tràn vào nhà dân. Nhiều hộ buộc phải xây nền nhà cao hơn đường để tránh ngập. Xe ô tô đi trên đường nhiều khi ngập nước chết máy, phải kêu cứu hộ. Được chính quyền, nhà nước quan tâm, nâng hệ thống thoát nước, người dân rất mừng. Mong sao không bị ngập lụt nữa".

Ông Nguyễn Phúc Ánh (trái) mong dự án hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng ngập lụt cục bộ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, tình trạng này còn gây thiệt hại tài sản cho các hộ kinh doanh. Anh Lê Trọng Ngân (chủ cửa hàng ắc quy, nhớt trên đường Phú Riềng Đỏ, khu phố Tân Bình 2), cho biết: "Mưa lớn là khu vực này ngập hết, nước lên cao nhưng thoát chậm. Nhiều khi chúng tôi phải lấy đồ che chắn lại trước cửa nhà hoặc ra đường ngăn xe và nói tài xế thông cảm chạy chậm để nước không tràn vào nhà".

Anh Lê Trọng Ngân kỳ vọng hệ thống thoát nước phát huy hiệu quả để không gây ngập úng cục bộ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Mình kinh doanh bình ắc quy và nhớt, bao bì là giấy carton, nước tràn vào dễ hư. Mình giờ chỉ kỳ vọng hệ thống thoát nước tốt thôi, chứ năm nào cũng ngập", anh Ngân mong muốn.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng và đường Phú Riềng Đỏ đều là những trục giao thông huyết mạch với lưu lượng phương tiện di chuyển lớn. Vào mùa mưa, khả năng thu và tiêu, thoát nước ở một số vị trí còn hạn chế, dẫn tới tình trạng ngập cục bộ.

Dự án chống ngập sẽ hoàn thành trong tháng 12

Trước thực trạng này, tháng 2.2026 UBND thành phố Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập trên địa bàn phường Bình Phước với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 11,7 tỉ đồng.

Nhà thầu đang hoàn trả mặt bằng vỉa hè sau khi thi công trên đường Tôn Đức Thắng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo giải pháp được phê duyệt, dự án sẽ cải tạo, nạo vét hệ thống hố ga, miệng thu nước và xây dựng cống hộp dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng, đường Phú Riềng Đỏ và khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Bà Triệu; kết nối hệ thống ống cống ra suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông.

Cùng với đó, dự án cũng bố trí thêm 1 số hố ga thu nước dọc các cống hộp và nạo vét cống ngầm trên suối Tầm Vông để khơi thông dòng chảy, đảm bảo kết nối và tiêu thoát nước.

Đơn thi công làm lại, xây mới các hố ga, miệng thu nước mới trên đường Phú Riềng Đỏ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Đức Khang (Công ty TNHH Vạn Tín Phát), đại diện nhà thầu thi công, cho biết: "Trong quá trình thi công, người dân rất đồng thuận, hỗ trợ và tạo điều kiện về mặt bằng, điện nước để công trình sớm hoàn thành. Đơn vị cũng đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt chú trọng các điểm nóng ngập úng nhằm kịp thời phục vụ người dân trong mùa mưa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nhơn (Công ty TNHH Nhơn Phúc BP, đại diện đơn vị giám sát) thông tin: "Công trình được khởi công từ giữa tháng 5 và dự kiến giữa tháng 12 sẽ hoàn thành. Hiện tại, công trình đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng. Các hạng mục công trình đều đảm bảo khối lượng và chất lượng theo hồ sơ thiết kế".

Khu vực vòng xoay Hùng Vương kỳ vọng sẽ không còn ngập mỗi khi mưa lớn, sau khi dự án chống ngập hoàn thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND phường Bình Phước, ông Ngô Hồng Khang cho biết dự án trước đó do Ban quản lý dự án khu vực Đồng Xoài làm chủ đầu tư và nay chuyển giao Ban quản lý dự án đầu tư công trình nông nghiệp thành phố Đồng Nai.

"Dự án chống ngập hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết được tình trạng ngập lụt cục bộ ở khu vực vòng xoay Hùng Vương. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp chủ đầu tư giải quyết những vướng mắc, phát sinh nếu có và hy vọng dự án sẽ sớm được đưa vào sử dụng", ông Khang cho biết thêm.