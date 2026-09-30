Dự án đặc biệt của danh ca Giao Linh ở tuổi U.80

Symphony In Moonlight vừa công bố 9 nghệ sĩ tham gia gồm Giao Linh, Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân, Nguyễn Trần Trung Quân và Satila Hồng Vịnh. Đây là dự án âm nhạc đương đại được phát triển theo tinh thần chữa lành, với chuỗi 17 MV live stage được ghi hình trực tiếp từ đêm nhạc cùng tên tại Nha Trang.

Giao Linh, Dương Hoàng Yến chia sẻ về dự án mới

Trong đó, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Trung Quân và Nguyễn Trần Trung Quân mang đến những màu sắc giàu tính đương đại, đại diện cho nhiều cách tiếp cận khác nhau với âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. "Có nhiều bạn trẻ đã tìm đến âm nhạc chữa lành. Khi cuộc sống vô thường, không tránh khỏi những điều bất như ý thì âm nhạc chữa lành giúp chúng ta có thêm nguồn năng lượng, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn", Dương Hoàng Yến chia sẻ.

Danh ca Giao Linh xác nhận góp mặt trong dự án Symphony In Moonlight Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Tuấn Ngọc, Giao Linh và Quang Dũng mang đến một chiều sâu khác cho dự án – những giọng ca gắn với ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ khán giả. Sự hiện diện của các nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau tạo nên một cuộc đối thoại giữa những giá trị đã được khẳng định và tiếng nói của âm nhạc đương đại.

"Mong rằng thế hệ mới sẽ theo dõi những chương trình như thế này để đem văn hóa Việt đi xa hơn. Thời gian tới, nếu có những bài hát hay về cha mẹ, tôi mong mình được đóng góp", danh ca Giao Linh bộc bạch.

Đặc biệt, Satila Hồng Vịnh không chỉ góp mặt trong đội hình nghệ sĩ mà còn giữ vai trò giám đốc âm nhạc, trực tiếp định hình màu sắc âm thanh cho toàn bộ dự án. Cô đảm nhận việc kết nối các chất liệu truyền thống với ngôn ngữ hòa âm đương đại, tạo nên một mạch âm nhạc xuyên suốt.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về dự án Symphony In Moonlight Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, chuỗi 17 MV live stage sẽ được ra mắt lần lượt mỗi tuần. Mỗi tác phẩm không chỉ là một bài hát, mà còn khai thác từng câu chuyện và truyền tải một thông điệp riêng biệt. Sau Tùy duyên sanh tử sự của Bùi Lan Hương sẽ là Vô thường (Dương Hoàng Yến), Lời mẹ hiền bất tử (Tùng Dương), Lòng mẹ (Giao Linh), Có một dòng sông (Tuấn Ngọc), Dấu ấm bàn tay người bất diệt (Quang Dũng).

Không dừng ở một chuỗi sản phẩm âm nhạc, Symphony In Moonlight còn được định hướng như một không gian nghệ thuật nơi âm nhạc, thơ ca, văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sân khấu đương đại cùng gặp gỡ. Thông qua những giọng ca giàu trải nghiệm, ban tổ chức mong muốn đưa các câu chuyện về nhân sinh, sự chiêm nghiệm và hành trình tìm kiếm bình yên đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.