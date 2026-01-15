Danh ca Tuấn Ngọc ly hôn

Ca sĩ Thái Thảo là người đệ đơn xin ly hôn tại Tòa thượng thẩm California. Hồ sơ nêu rõ, những khác biệt không thể hòa giải đã dẫn đến việc ly thân và sự tan vỡ hoàn toàn của hôn nhân; các biện pháp hòa giải hoặc tư vấn hôn nhân không còn mang lại hiệu quả. Đây là cơ sở pháp lý để tòa xem xét việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo quy định của luật gia đình bang California.

Danh ca Tuấn Ngọc và vợ ông hoàn tất thủ tục ly hôn cuối 2025 sau hơn 2 năm ly thân Ảnh: TL

Theo hồ sơ của tòa án, hai bên đăng ký kết hôn vào ngày 30.6.2003 và bắt đầu ly thân từ ngày 25.3.2023. Trong đơn yêu cầu ly hôn, các thông tin thống kê về hôn nhân được khai báo theo đúng quy định pháp luật của bang California. Đáng chú ý, hai bên không có con chung chưa thành niên, do đó các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng và thẩm quyền xét xử con cái không thuộc phạm vi xem xét trong vụ việc.

Cặp đôi Tuấn Ngọc và Thái Thảo đều là những nghệ sĩ gắn liền với đời sống âm nhạc Việt Nam nhiều thập niên. Trong suốt quá trình hôn nhân cũng như khi xuất hiện các thông tin liên quan đến việc rạn nứt, cả hai đều giữ thái độ kín tiếng, không đưa ra phát ngôn công khai.

Việc các bên đạt được thỏa thuận dàn xếp trước khi tòa ban hành phán quyết ngày 17.7.2025 cho thấy xu hướng giải quyết ly hôn bằng thỏa thuận văn minh, giúp rút ngắn thời gian tố tụng và hạn chế phát sinh tranh chấp.

Tuấn Ngọc - Thái Thảo trước khi ly hôn

Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của ông là nghệ sĩ Lữ Liên, các anh chị em của Tuấn Ngọc đều là những ca sĩ nổi tiếng như Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Những nhạc sĩ như Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn đều xem Tuấn Ngọc là giọng ca nam hát những nhạc phẩm của họ thành công nhất, và cũng chính Tuấn Ngọc được nhiều người xem như một giọng ca nam "tượng đài" của nền tân nhạc Việt Nam.

Trước khi ly hôn, khán giả thường bắt gặp cặp vợ chồng tuy không còn trẻ nhưng luôn ríu rít chăm sóc cho nhau Ảnh: TL

Năm 2019, Tuấn Ngọc về Việt Nam làm huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt (The Voice) cùng với ca sĩ Thanh Hà, Tuấn Hưng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, đội của ông giành quán quân là Hoàng Đức Thịnh. Ông cũng là huấn luyện viên lớn tuổi nhất tại Việt Nam trong chương trình này khi bước sang tuổi 72.

Ca sĩ Thái Thảo, sinh năm 1961, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, dì ruột là danh ca Thái Thanh. Cả hai nảy sinh tình cảm sau lần hát chung tại một phòng trà ở Mỹ vào năm 1991. Ba năm sau, Tuấn Ngọc và Thái Thảo quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn với danh ca Tuấn Ngọc, Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát để chăm lo tổ ấm. Sau 25 chung sống, vợ chồng nữ ca sĩ có với nhau ba cô con gái.

Vợ của Tuấn Ngọc vốn ngại đám đông nên hiếm khi xuất diện trước truyền thông Việt Nam. Nữ ca sĩ thường về nước để ủng hộ chồng biểu diễn hay làm giám khảo một cách thầm lặng. Bà từng chia sẻ: "Hiện nay, tôi không còn nghĩ mình là ca sĩ tên tuổi bước ra đi hát mà dành nhiều thời gian cho chồng con. Lên sân khấu hát nếu có chỉ là để góp thêm “màu sắc” cho cuộc sống của mình. Anh Tuấn (tên thật của ca sĩ Tuấn Ngọc) hoạt động nhiều thì tôi rút lui, đó là lý do chính, nhưng có lẽ mình cũng đã qua thời gian hoạt động hăng hái rồi".

Tuấn Ngọc cũng từng bộc bạch ông là người sống tình cảm và hiểu rằng trong cuộc đời này không có gì quan trọng hơn gia đình. Nhưng công việc của một nghệ sĩ với thời gian thất thường cũng khiến ông lấn cấn vì không có quá nhiều thời gian để chăm sóc mái ấm.