Dự án gừng xanh giúp nhóm sinh viên giành hat-trick giải thưởng

Nhóm dự án gồm 3 sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Đặng Hoàng Khang, Trần Quỳnh Huyền Trân, Lâm Đoàn Minh Phúc.

Các thành viên của nhóm dự án giới thiệu sản phẩm từ gừng ẢNH: NVCC

Dự án "Gừng sưởi ấm - Sinh kế xanh" của nhóm đã cho ra đời sản phẩm siro gừng cô đặc được làm từ gừng tươi nhằm chăm sóc sức khỏe. Khang cho biết, trong một lần Huyền Trân về quê ngoại ở Đắk Lắk đúng mùa thu hoạch gừng sẻ, chứng kiến cảnh nông dân được mùa nhưng bị ép giá, nên thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Trở lại TP.HCM, Huyền Trân đã chia sẻ với nhóm ý tưởng tạo ra một sản phẩm giúp nâng cao giá trị cho nông sản quê hương. Từ những trăn trở đó, vào cuối năm nhất, nhóm bắt đầu nghiên cứu và hình thành dự án.

"Trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, nhóm mình ứng dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, sau quá trình sản xuất siro gừng cô đặc, lượng vỏ và bã thải ra khá lớn, nếu không xử lý đúng cách có thể gây ô nhiễm môi trường đất và nước. Tụi mình nghĩ thay vì bỏ đi, tại sao không biến nó thành những sản phẩm mới, vừa thân thiện môi trường vừa tạo thêm sinh kế cho người dân, và từ đó tụi mình phát triển thêm nhang nụ, túi thơm và rượu xoa bóp", Khang nói.

Hoàng Khang cho biết để làm ra những sản phẩm này, nhóm cần đến sự khéo léo, tỉ mỉ của người phụ nữ. Khi dự án đi vào hoạt động, điều này không chỉ giúp giảm lượng rác thải từ sản xuất siro gừng mà còn mở ra cơ hội việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ tại nông thôn.

"Trong quá trình tạo ra sản phẩm, nhóm luôn đặt mục tiêu phát triển những sản phẩm tốt cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Với siro gừng mật ong, nhóm áp dụng công nghệ trích ly dung môi và xử lý enzyme để giảm vị chát, giữ trọn hoạt chất gingerol có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, công nghệ cô đặc chân không được sử dụng giúp bảo toàn hương vị tự nhiên và tinh dầu gừng, kéo dài thời gian bảo quản", Hoàng Khang chia sẻ.

Với hướng đi kết hợp khoa học và sáng tạo xanh, nhóm mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn lan tỏa ý nghĩa tích cực cho cộng đồng và môi trường.

Hiện tại, dự án của nhóm đã hoàn thiện về công thức, công nghệ và các giấy tờ kiểm nghiệm cần thiết. Nhóm đang trong giai đoạn mời khách hàng dùng thử để khảo sát thị trường, thu thập phản hồi nhằm hoàn thiện sản phẩm trước khi mở rộng sản xuất.

Nhóm cũng đã cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm với mức giá phù hợp, như siro gừng mật ong giá khoảng 140.000 đồng/chai 180 ml, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và tăng đề kháng. Ngoài ra, nhóm còn phát triển dòng đồ uống lên men từ gừng giá 25.000 đồng/chai 330 ml, có hương vị thanh nhẹ, dễ uống.

Song song đó, các sản phẩm phụ được làm từ phụ phẩm gừng sau chế biến cũng nhận được nhiều sự quan tâm: nhang nụ gừng giá khoảng 70.000 đồng/hộp (15-20 nụ), túi thơm khoảng 20.000 đồng/túi, rượu xoa bóp gừng khoảng 25.000 đồng/chai 100 ml.

Tiến sĩ Bùi Hồng Quân, giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: "Điểm sáng tạo lớn nhất của dự án là các em biết kết nối những gì sẵn có. Đặc biệt là đối với sản phẩm siro gừng chính là dự án mà tôi đã nghiên cứu nhiều năm. Dự án đã tạo ra giá trị thiết thực, việc áp dụng hiệu quả có thể tăng thu nhập cho địa phương, bảo vệ môi trường và quan trọng là có thể phát triển lâu dài".

Tiến sĩ Bùi Hồng Quân cho biết thêm trong quá trình định hướng chỉ gợi mở khung nghiên cứu, nhưng chính nhóm đã chủ động khảo sát, lắng nghe và tìm ra được mô hình phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình. Điều này cho thấy các bạn không chỉ học lý thuyết mà còn biết vận dụng sáng tạo vào thực tế.

Dự án Netgins - Gừng sưởi ấm, Sinh kế xanh đã xuất sắc giành giải thưởng tại các cuộc thi khởi nghiệp: Giải khuyến khích bảng sinh viên tại Cuộc thi Hult Startup - Học sinh, sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp lần VI năm 2025; Giải nhì bảng A tại Cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 11 - năm 2025; và Giải nhất tại Cuộc thi sáng kiến Chuyển đổi xanh - Kinh tế xanh.



