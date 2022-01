Dự án ì ạch, nhà thầu và chủ đầu tư đổ lỗi nhau

Người dân bức xúc

Theo hồ sơ, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Ea Kmiên 3 (gọi tắt dự án hồ Ea Kmiên 3, ở xã Phú Xuân, H.Krông Năng, Đắk Lắk) do Sở NN-PTNT Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH xây dựng Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kỳ Nguyên (Công ty Kỳ Nguyên, cùng có trụ sở tại Đắk Lắk).

Dự án có tổng vốn đầu tư 15 tỉ đồng do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ và một phần vốn đối ứng của địa phương. Tháng 12.2019, dự án được khởi công xây dựng với thời hạn 18 tháng. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1.2022, dự án vẫn còn ngổn ngang, bờ đập bị đào bới nham nhở, bãi vật liệu (cát, đá) để hoang, cỏ mọc um tùm. Tại công trường chỉ còn 1 chiếc máy xúc, vài tấm đan, không có dấu hiệu cho thấy dự án đang thi công.

Việc thi công hồ Ea Kmiên 3 chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân trong vùng. Ông Nguyễn Văn Thường, trú cạnh hồ Ea Kmiên 3, cho biết trước đây hộ ông thuê lại diện tích mặt nước hồ để nuôi cá, mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Khi thi công dự án, vợ chồng ông phải bán tháo số cá dưới hồ với giá rẻ để nhà thầu xả nước, xây đập.

“Từ ngày triển khai dự án, nguồn thu nhập của gia đình tôi bị mất. Nhà thầu làm chưa đâu vào đâu, cảnh quan hồ thì bị xé nát, việc đi lại qua đập của người dân địa phương rất khó khăn, mất an toàn giao thông”, ông Thường bức xúc.





Nhà thầu và chủ đầu tư “chỏi” nhau

Các đơn vị thi công đều cho rằng có những bất cập liên quan dự án hồ Ea Kmiên 3. Theo bà Lưu Thị Ngụ, Phó giám đốc Công ty Kỳ Nguyên, trong quá trình thi công dự án, công ty phát hiện địa chất trong hồ sơ thiết kế có nhiều sai khác so với hiện trạng. Cụ thể, trên thực tế mỏ vật liệu chỉ đạt khoảng 1/6 trữ lượng so với thiết kế vì đa phần là đá pha bùn và sét. Về đập đất từ cọc D7 đến cọc D14 tại công trình có nền bùn. Do đó, dầm chân khay sẽ treo trên nền bùn, không an toàn cho công trình...

Còn ông Hà Văn Hạnh, đại diện Công ty Hồng Hà, cho biết đơn vị thi công hạng mục cống lấy nước và bê tông mặt đập tại hồ Ea Kmiên 3 nhưng phần đền bù cống lấy nước vẫn chưa xong; nhà thầu phải tự bỏ tiền ra để thương lượng với chủ đất. Ông Hạnh cũng cho rằng mỏ vật liệu nằm trong hồ Ea Kmiên 3 khi múc lên đất không đạt yêu cầu nên không thể lấy được. Ngoài ra, phía dưới chân đập có bùn nhưng trong khối lượng công việc không tính toán đến việc vét bùn, nếu đắp lên sẽ lún, mất an toàn đập. “Sau khi làm việc với các bên liên quan, chúng tôi đã làm biên bản báo cáo chủ đầu tư để tìm mỏ vật liệu chỗ khác”, ông Hạnh nói.

Trong khi đó, phía chủ đầu tư không hoàn toàn đồng ý với đánh giá của nhà thầu. Ông Vũ Đức Côn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho rằng hồ Ea Kmiên 3 có thiết kế lấy đất trong lòng hồ, do đó phải thi công đúng thời điểm hồ cạn, đất khô ráo. “Thời điểm lấy đất thuận lợi nhất thì bên thi công không làm, lúc làm thì nước trong hồ đã dâng lên, đấy là nguyên nhân sâu xa. Mỗi năm chỉ có 1 - 2 tháng trong mùa khô để lấy đất nhưng đã 2 mùa khô (năm 2020 và 2021) trôi qua mà không làm được. Đến nay, Sở đã có chủ trương cho phép lấy đất ở ngoài hồ để đắp đập”, ông Côn nói.

Về phản ánh của nhà thầu đối với độ sâu lớp bùn trên thực tế nhiều hơn so với trong hồ sơ thiết kế, ông Côn cho biết khi khảo sát, hồ đang giữ nước nên không phát hiện bùn dày tới đâu. Hơn thế, hồ không có cống xả đáy nên không thể xả khô để khảo sát, dẫn đến đo đạc có sai sót chút ít. Tuy nhiên, theo ông Côn, việc chậm tiến độ là hoàn toàn lỗi của nhà thầu, hiện Sở đang đề nghị gia hạn, nếu không đạt được thì phạt hợp đồng.

“Không có việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa xong như bên nhà thầu nói. Dự án xong hết rồi, không vướng gì cả. Nhà thầu đi tố tùm lum chủ đầu tư, tôi sẽ mời lên làm việc”, ông Côn quả quyết.