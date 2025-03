Dự án khách sạn cao cấp 'đứng bánh'

Ngày 14.10.2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho UBND H.Tây Sơn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên đất đối với khách sạn Phú Phong (cũ) tại TT.Phú Phong, H.Tây Sơn và cho Công ty TNHH Hoàng Anh Hội An thuê đất, đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, do nhiều năm không thực hiện dự án, ngày 15.2.2019, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi dự án với lý do Công ty TNHH Hoàng Anh Hội An vi phạm quy định về đất đai.

Khách sạn Phú Phong cũ xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 8.3.2023, UBND H.Tây Sơn ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ cắm mốc giới quy hoạch thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu khách sạn cao cấp Phú Phong, với tổng diện tích quy hoạch hơn 1,4 ha, để tổ chức đấu giá đất tìm nhà đầu tư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào tham gia.

Ông N.T, ở đối diện khu vực dự án, cho biết: "Tôi thấy chính quyền địa phương thông báo làm khách sạn cao cấp ở đây nhưng nhiều năm vẫn nằm im, không thấy xây dựng gì cả. Chỉ có khách sạn cũ, không sử dụng trong thời gian dài nên hư hỏng, xuống cấp".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, gần 10 năm được cho thuê đất nhưng dự án khách sạn cao cấp Phú Phong vẫn chưa triển khai trong khi công trình khách sạn Phú Phong cũ vẫn còn, cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Một số người dân còn tận dụng tầng trệt để làm xưởng đồ gỗ. Mảnh đất để làm khách sạn nằm ở vị trí đắc địa của H.Tây Sơn bởi phía đông và phía bắc giáp khu dân cư, phía tây giáp sông Kút và phía nam giáp QL19.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND H.Tây Sơn, cho biết trước đây UBND H.Tây Sơn kêu gọi đầu tư làm dịch vụ tại khu đất khách sạn Phú Phong (cũ), sau thời gian không hiệu quả nên UBND H.Tây Sơn đã làm lại quy hoạch đất và chuyển từ đất dịch vụ qua đất công viên cây xanh, vì thấy khu đất này có diện tích khá nhỏ, không phù hợp làm dịch vụ, nếu chuyển qua làm công viên sẽ phù hợp hơn.

"UBND H.Tây Sơn đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Bình Định xin bỏ dự án khách sạn cao cấp Phú Phong để làm công viên cây xanh, nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp giúp người dân có nơi vui chơi giải trí. Sắp đến, UBND H.Tây Sơn sẽ đập, dỡ bỏ khách sạn cũ và làm lại mặt bằng để làm công viên", ông Khánh nói thêm.