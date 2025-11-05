Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ được ưu tiên khai thác khoáng sản

Sỹ Đông
Sỹ Đông
05/11/2025 15:54 GMT+7

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha được TP.HCM ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về khai thác khoáng sản theo Nghị quyết 66.4/2025 của Chính phủ.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP ngày 21.9.2025 của Chính phủ.

Các dự án cụ thể gồm: khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; khu đô thị Đại học Quốc tế; tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP.HCM - Cần Giờ; khu đô thị đường 3 Tháng 2 (rộng 96 ha); dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất khu đô thị cù lao Bến Đình (110 ha); sân bay Côn Đảo cấp 4E (510 ha).

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ tọa lạc ở xã Cần Giờ (TP.HCM),với tổng diện tích 2.870 ha khởi công từ tháng 4.2025. Dự án gồm 4 phân khu, mục tiêu hình thành khu đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở và khách sạn, có khả năng đón 8 - 9 triệu lượt du khách/năm.

Theo thiết kế, phạm vi lấn biển của dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền 907 ha với cao độ trên 2,9 m, tuyến kè biển dài gần 18 km, cao độ từ 3 m trở lên.

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ được ưu tiên khai thác khoáng sản - Ảnh 1.

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP.HCM) khởi công từ tháng 4.2025

ẢNH: T.N

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, quyết định áp dụng cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 66.4/2025 của Chính phủ.

Đồng thời, đề xuất các khu vực mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết 66.4/2025 của Chính phủ.

UBND các xã, phường, đặc khu chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để nhà đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công tìm kiếm vị trí mỏ vật liệu đủ điều kiện để đưa vào khai thác. Song song đó, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công, sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác.

Các sở, ngành chức năng phải kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc; giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản.

Hồi tháng 9.2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.4 mở ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Theo đó, Chính phủ cho phép khai thác khoáng sản nhóm IV để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án đầu tư công, dự án đối tác công tư, công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Riêng công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 66.4/2025.

Nghị quyết cũng cho phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản nhóm IV để phục vụ thi công các dự án, công trình nêu trên mà không phải thực hiện một số thủ tục liên quan.

