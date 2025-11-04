Du lịch sinh thái Cần Giờ hướng tới 500.000 khách mỗi năm

Nội dung trên nằm trong phương án quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM vừa được UBND TP.HCM phê duyệt.

Hiện rừng phòng hộ Cần Giờ có tổng diện tích khoảng 34.810 ha, trong đó đất có rừng hơn 32.482 ha và đất chưa có rừng rộng hơn 2.327 ha.

Mục tiêu của phương án hướng đến sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng phòng hộ; bảo tồn đa dạng sinh học; sử dụng hợp lý cảnh quan, môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, chia sẻ lợi ích từ rừng.

Thông qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương gắn liền với quốc phòng, an ninh, gìn giữ và phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, nâng cao khả năng chống chịu của rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Khách du lịch đến tham quan khu du lịch sinh thái Vàm Sát, huyện Cần Giờ cũ (nay là xã An Thới Đông, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về mục tiêu kinh tế, TP.HCM triển khai đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2025 - 2030, thu hút bình quân từ 400.000 - 500.000 lượt khách/năm, phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm và chất lượng cao.

Đồng thời, xây dựng điểm du lịch sinh thái Dần Xây trở thành điểm du lịch sinh thái xanh kiểu mẫu trong khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, cũng như xây dựng một công viên rừng ngập mặn để đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, giải trí của người dân thành phố.

Về mục tiêu môi trường, phương án hướng đến bảo vệ nguyên vẹn 34.810 ha rừng hiện có, tiếp tục duy trì độ che phủ của rừng đến năm 2030 là 48,8% làm nền tảng cho việc bảo tồn hệ sinh thái rừng và đa dạng sinh học.

Rừng phòng hộ Cần Giờ được ví như lá phổi xanh của TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với mục tiêu xã hội, phương án được phê duyệt sẽ nâng cao hiệu quả quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng giải pháp chuyển đổi số trong quản lý rừng và đất rừng.

Song song đó, củng cố và phát huy kết quả khoán bảo vệ rừng cho các hộ dân để làm cơ sở xây dựng hình mẫu về sự hài hòa giữa bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tự nhiên với nâng cao sinh kế và chất lượng sống của người dân tham gia bảo vệ rừng.

Chi gần 3.200 tỉ đồng phát triển rừng Cần Giờ

Cũng theo phương án, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích đất có rừng đạt 32.743 ha, tăng 261 ha so với hiện nay, gồm 111 ha rừng tự nhiên và 150 ha rừng trồng.

Dự kiến tổng vốn thực hiện phương án 3.166 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn liên doanh, liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Địa phương triển khai hàng loạt giải pháp như tiếp tục giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình; quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí…