Trực tiếp theo dõi đợt vận hành đồng bộ lần đầu tiên của 8 cống ngăn triều vào trưa 25.11.2026, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, đánh giá các kết quả ghi nhận trong những ngày thử nghiệm cho thấy khả năng ngăn triều của dự án.

Tuy nhiên, ngăn nước triều từ bên ngoài chưa đồng nghĩa có thể xử lý mọi tình huống ngập. Khi mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều cường cũng là thách thức đặt ra đối với khả năng vận hành và phối hợp của toàn hệ thống.

Tại cống Mương Chuối, công trình lớn nhất dự án với khẩu độ 160 m, quá trình đóng mở cửa van được thực hiện theo trình tự riêng ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng vận hành thử, hiệu quả ra sao?

Tại cống Mương Chuối, công trình lớn nhất dự án với khẩu độ 160 m, quá trình đóng mở cửa van được thực hiện theo trình tự riêng. Sau khoảng 45 phút, các cửa van hoàn tất quá trình hạ, ngăn dòng triều từ bên ngoài.

Trong những ngày thử nghiệm, khi mực nước triều bên ngoài vượt 1,8 m, hệ thống duy trì được mức chênh lệch mực nước trong và ngoài vùng bảo vệ trên 80 cm. Như vậy, nhiệm vụ chính của dự án vẫn là kiểm soát triều và bơm hỗ trợ trong phạm vi được thiết kế. Công trình có thể tạo thêm không gian trữ nước, nhưng không thay thế toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị. Đây cũng là yếu tố cần được tính đến khi đánh giá hiệu quả giảm ngập trong thực tế.

Toàn bộ dữ liệu được giám sát tập trung tại Nhà Quản lý Trung tâm - Cống kiểm soát triều Mương Chuối, thông qua hệ thống điều khiển tự động SCADA ẢNH: SẦM ÁNH

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được chuẩn bị đưa vào khai thác chính thức trong tháng 12.2026. Trước mắt, các thông số kỹ thuật tiếp tục được rà soát, hiệu chỉnh để hoàn thiện quy trình vận hành.

Trong hai ngày 27 và 28.11.2026, người dân và sinh viên có nhu cầu có thể đăng ký với nhà đầu tư để tham quan, tìm hiểu trực tiếp về quy mô và cách thức vận hành của công trình.

Sau nhiều năm chờ đợi, việc 8 cống kiểm soát triều lần đầu vận hành đồng bộ là dấu mốc đáng chú ý đối với dự án. Những kết quả ban đầu mang đến niềm vui và kỳ vọng cho người dân TP.HCM về khả năng chủ động hơn trước triều cường, giảm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt.