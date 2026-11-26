Trưa ngày 25.11.2026, toàn bộ 8 cống kiểm soát triều thuộc dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM lần đầu được vận hành liên hoàn. Hệ thống đồng loạt bước vào đợt thử nghiệm, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các công trình trong điều kiện triều cường.

Tại cống kiểm soát triều Mương Chuối, hạng mục có quy mô lớn nhất toàn dự án với khẩu độ lên tới 160 m do lòng sông rộng và cường độ dòng chảy cực mạnh, từng thao tác vận hành đều được theo dõi sát sao.

Để tránh việc thu hẹp dòng chảy đột ngột tạo áp lực lớn gây xói lở hai bên bờ sông, đội ngũ kỹ thuật thực hiện quy trình hạ hai cửa van sát bờ trước nhằm nắn dòng chảy chính hướng ra khu vực giữa sông.

Sau khoảng 45 phút, các cửa van hoàn tất quá trình hạ, ngăn dòng nước triều từ bên ngoài vào.

Vào lúc 11 giờ 30 phút, tại Nhà Quản lý Trung tâm - Cống kiểm soát triều Mương Chuối, Tập đoàn Trungnam đã thực hiện vận hành liên hoàn hệ thống ngăn triều TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Cận cảnh 8 cống ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng tại TP.HCM lần đầu vận hành đồng bộ

Sau khoảng 45 phút, các cửa van hoàn tất quá trình hạ, ngăn dòng nước triều từ bên ngoài vào ẢNH: SẦM ÁNH

Để 8 cống ngăn triều vận hành đồng bộ, toàn bộ dữ liệu được giám sát tập trung tại Nhà Quản lý Trung tâm - Cống kiểm soát triều Mương Chuối, thông qua hệ thống điều khiển tự động SCADA.

Hệ thống kết nối 29 điểm quan trắc, cập nhật mực nước, lượng mưa và trạng thái thiết bị, phục vụ công tác điều phối. Tùy đặc điểm từng công trình, thời điểm đóng, mở có thể chênh nhau từ 15 đến 20 phút.

Không chỉ kiểm soát nước triều từ bên ngoài, dự án còn bố trí hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/giây. Khi các cửa cống đóng, nước mưa và lượng nước phát sinh bên trong khu vực bảo vệ có thể được bơm ra ngoài, hạn chế nguy cơ ngập do mưa kết hợp triều cao.

Không chỉ kiểm soát nước triều từ bên ngoài, dự án còn bố trí hệ thống trạm bơm với tổng công suất khoảng 120 m³/giây ẢNH: SẦM ÁNH

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được chuẩn bị đưa vào khai thác chính thức trong tháng 12.2026. Công tác vận hành, quản lý sẽ được giao cho cơ quan chức năng của thành phố, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình và các hạng mục còn thiếu.

Với người dân TP.HCM, kết quả bước đầu từ đợt vận hành thử này mang đến niềm vui và hy vọng sau nhiều năm mong mỏi, về một thành phố bớt ngập, cuộc sống ổn định hơn mỗi khi triều cường.