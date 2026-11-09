Nỗi khổ bên tuyến đường sắp được đầu tư 5.500 tỉ đồng: Mưa lo ngập, giờ tan học lo kẹt xe

Từng bị té ngã khi đi qua đoạn đường ngập nước trên đường Tôn Thất Thuyết bà Trần Thị Kim Loan, sống tại P.Khánh Hội, TP.HCM, đến nay vẫn nhớ lần trượt chân ấy.

Không chỉ lo chuyện đi lại, khu vực ven bờ Kênh Tẻ cũng khiến bà Loan không khỏi bận tâm. Ngồi nghỉ ngơi tại một khoảng công viên nhỏ bên đường Tôn Thất Thuyết, bà Loan luôn mong mỏi nơi đây sẽ có một không gian xanh, sạch, đẹp và an toàn đúng nghĩa.

Bởi ngay trước mắt bà, một đoạn bờ kè ven công viên đã bị sạt lở, để lộ những khoảng đất nham nhở. Góc công viên vốn là nơi người dân tìm đến hóng mát, thư giãn, nay vẫn còn những nỗi lo về sự an toàn, nhất là với trẻ nhỏ.

Một đoạn bờ kè ven công viên đường Tôn Thất Thuyết đã bị sạt lở ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân kể nỗi khổ trên tuyến đường sắp được TP.HCM đầu tư 5.500 tỉ đồng

Ở tuổi 65, sau nhiều năm rong ruổi mưu sinh trên đường phố, ông Nguyễn Thanh Hải, một tài xế xe ôm thường xuyên qua lại đường Tôn Thất Thuyết, chẳng mong gì nhiều ngoài một con đường rộng rãi, thông thoáng hơn. Bởi với ông, mỗi ngày chạy xe qua đây là không ít lần phải chật vật giữa dòng phương tiện đông đúc.

Đường Tôn Thất Thuyết hiện chỉ rộng khoảng 6 - 7 m, trong khi phải đáp ứng lượng phương tiện qua lại khá lớn. Xe máy, ô tô, xe tải cùng chen nhau trên mặt đường vốn đã chật hẹp. Chưa kể, hàng quán và các điểm buôn bán tự phát ven đường cũng khiến không gian lưu thông bị thu hẹp hơn.

Ông Nguyễn Thanh Hải, một tài xế xe ôm thường xuyên qua lại đường Tôn Thất Thuyết luôn mong mỏi có con đường rộng rãi hơn ẢNH: SẦM ÁNH

Theo phương án được phê duyệt, đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng lên 26m, với chiều dài khoảng 3,6km, từ nút giao đường số 1 (quy hoạch) với đường Bến Vân Đồn đến nút giao đường Trương Đình Hợi - đường Tôn Thất Thuyết.

Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng mới cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, gia cố bờ kè dọc Kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu. Cùng với đó là hệ thống thoát nước, chiếu sáng và công viên cây xanh ven kênh. Những hạng mục này được kỳ vọng sẽ giúp khu vực thay đổi từ hạ tầng giao thông đến cảnh quan và môi trường sống.

Theo phương án được phê duyệt, đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng lên 26m, với chiều dài khoảng 3,6km ẢNH: SẦM ÁNH

Các điểm buôn bán tự phát ven đường đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân nơi đây ẢNH: SẦM ÁNH

Công trình do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỉ đồng, đi qua địa bàn các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

Trước đó, dự án được thông qua từ năm 2016 nhưng chưa thể triển khai do nhiều lần điều chỉnh về quy mô, tổng vốn và phạm vi thực hiện. Mới đây, tháng 10.2026, Ban Giao thông TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến thực hiện từ quý 4.2026 đến quý 4.2027.

Từ một tuyến đường chật hẹp, thường xuyên ùn ứ, ngập nước đến những đoạn bờ kè xuống cấp, khu vực ven Kênh Tẻ đang đứng trước cơ hội thay đổi diện mạo. Với người dân nơi đây, điều mong chờ không chỉ là một con đường rộng hơn, mà còn là một không gian sống khang trang, xanh mát và an toàn hơn.