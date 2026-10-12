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    Sau 27 năm quy hoạch công viên, cuộc sống giữa những ruộng rau nhút ở Thới An giờ ra sao?

    Sau 27 năm quy hoạch công viên, cuộc sống giữa những ruộng rau nhút ở Thới An giờ ra sao?

    Sầm Ánh - Công Khởi
    Giữa đô thị ngày càng phát triển, một vùng ao hồ, đồng ruộng ở phường Thới An, TP.HCM vẫn giữ nhịp sống đặc trưng với những ruộng rau nhút. Hàng chục năm qua, người dân nơi đây mưu sinh từ mặt nước, lội ruộng chăm rau và mong có thêm không gian xanh, vui chơi ngay gần nhà.

    Giữa đô thị ngày càng phát triển, một vùng ao hồ, đồng ruộng ở phường Thới An, TP.HCM vẫn giữ nhịp sống đặc trưng với những ruộng rau nhút. Hàng chục năm qua, người dân nơi đây mưu sinh từ mặt nước, lội ruộng chăm rau và mong có thêm không gian xanh, vui chơi ngay gần nhà.

    Sinh sống gần đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An, TP.HCM, chị Thái Thị Cẩm Tú đã có 20 năm gắn bó với nghề trồng rau nhút.

    20 năm sống nhờ rau nhút giữa TP.HCM: Nắng mưa vẫn xuống ruộng, - Ảnh 1.

    Sinh sống gần đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An, TP.HCM, chị Thái Thị Cẩm Tú đã có 20 năm gắn bó với nghề trồng rau nhút

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    20 năm sống nhờ rau nhút giữa TP.HCM: Nắng mưa vẫn xuống ruộng, 10 ngày lại thu hoạch

    20 năm sống nhờ rau nhút giữa TP.HCM: Nắng mưa vẫn xuống ruộng, - Ảnh 2.

    Hàng chục năm qua, người dân nơi đây mưu sinh từ mặt nước, lội ruộng chăm rau nhút mỗi ngày

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Giữa những ao hồ, đất ruộng trải dài, công việc này trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân trong khu vực. Với những người đã quen với nghề, chuyện xuống ruộng chăm rau diễn ra gần như mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa, bởi đây là công việc đã gắn với cuộc sống của họ từ nhiều năm qua.

    Theo chị Tú, rau nhút thường khoảng 10 ngày là có thể thu hoạch một lần. Công việc này tưởng đơn giản nhưng người trồng phải thường xuyên lội xuống ruộng, vừa hái rau vừa chăm sóc, vớt bèo và bỏ những phần rau bị hư để giữ cho cả ruộng phát triển.

    Cũng gắn bó với những ruộng rau nhút ở phường Thới An, ông Trần Quốc Dũng cho biết cái khó của nghề không chỉ nằm ở công việc vất vả, mà còn ở chuyện giá rau thay đổi trong khi chi phí sản xuất ngày càng tăng.

    20 năm sống nhờ rau nhút giữa TP.HCM: Nắng mưa vẫn xuống ruộng, - Ảnh 3.

    Theo chị Tú, rau nhút thường khoảng 10 ngày là có thể thu hoạch một lần

    ẢNH: SẦM ÁNH

    20 năm sống nhờ rau nhút giữa TP.HCM: Nắng mưa vẫn xuống ruộng, - Ảnh 4.

    Chuyện xuống ruộng chăm rau diễn ra gần như mỗi ngày, bất kể nắng hay mưa

    ẢNH: SẦM ÁNH

    20 năm sống nhờ rau nhút giữa TP.HCM: Nắng mưa vẫn xuống ruộng, - Ảnh 5.

    Bên cạnh đó, người dân chọn cách chăn nuôi để có thêm thu nhập

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Những ruộng rau nhút ở phường Thới An vì thế không chỉ là nơi người dân mưu sinh, mà còn nằm trên một khu đất đã được quy hoạch từ nhiều năm trước.

    Từ năm 1999, khu đất rộng khoảng 150 ha tại phường Thới An được quy hoạch thành công viên, dự kiến là một không gian lớn phục vụ vui chơi, sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân, đồng thời kết hợp với chức năng điều tiết và chứa nước cho khu vực. Thế nhưng sau 27 năm, khung cảnh nơi đây vẫn chủ yếu là những ao hồ, ruộng rau nhút.

    Với những người dân đã gắn bó nhiều năm với vùng đất này, những ruộng rau nhút vẫn là kế sinh nhai quen thuộc mỗi ngày. Người dân cho biết, họ mong bên cạnh công việc mưu sinh, khu vực cũng có thêm những không gian xanh, sạch để người dân vui chơi, tập thể dục và có nơi sinh hoạt gần nhà.

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