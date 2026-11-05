Chỉ một đoạn đường khoảng 1km nhưng có khi phải mất đến một tiếng rưỡi mới di chuyển qua được. Với những tài xế như ông Nguyễn Việt Nhân thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 51, tình trạng ùn ứ đã trở thành nỗi ám ảnh, nhất là vào những khung giờ cao điểm.

Hướng ánh nhìn ra quốc lộ 51, ông Nhân chỉ mong dòng xe bớt đông, để những chuyến giao hàng không còn cảnh nhích từng chút một.

Tại một số đoạn trên quốc lộ 51, tình trạng ùn ứ đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế, nhất là vào những khung giờ cao điểm ẢNH: SẦM ÁNH

Đi 1 km mất 90 phút: Vì sao quốc lộ 51 vẫn kẹt cứng dù cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe?

Không chỉ xe tải, container phục vụ vận chuyển hàng hóa, quốc lộ 51 còn là tuyến đường đi lại quen thuộc của người dân giữa TP.HCM, Đồng Nai và khu vực Vũng Tàu. Lưu lượng phương tiện lớn, trong khi nhiều hướng kết nối vẫn chưa thật sự thuận lợi, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm.

Tại nút giao giữa quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành, các dòng xe từ nhiều hướng liên tục đổ về. Vào những thời điểm đông phương tiện, xe cộ phải di chuyển chậm, nhường nhau qua nút giao, khiến việc lưu thông gặp không ít khó khăn. Để hạn chế ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT khu vực thường xuyên có mặt, điều tiết và phân luồng giao thông.

Tại nút giao giữa quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành, xe cộ phải di chuyển chậm, nhường nhau qua nút giao ẢNH: SẦM ÁNH

Tình trạng ùn ứ trên quốc lộ 51 không chỉ do lượng phương tiện lớn, mà còn bị ảnh hưởng bởi việc sửa chữa, thi công tại một số đoạn đường. Đây cũng là trục giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, cảng biển lớn, thường xuyên có xe tải, container vận chuyển hàng hóa qua lại.

Quốc lộ 51 cũng là trục giao thông quan trọng kết nối các khu công nghiệp, cảng biển lớn, thường xuyên có xe tải, container vận chuyển hàng hóa qua lại ẢNH: CÔNG KHỞI

Ông Nguyễn Văn Xuân, người dân sinh sống ngay gần quốc lộ 51 cho biết, khi có cao tốc Bến Lức - Long Thành, lượng phương tiện trên quốc lộ 51 đã giảm bớt ẢNH: CÔNG KHỞI

Trước đó, từ ngày 1.10.2026, cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến, góp phần chia sẻ một lượng lớn phương tiện, giảm bớt áp lực cho quốc lộ 51. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn chưa được giải quyết triệt để, khi lượng xe từ cao tốc đổ xuống quốc lộ 51 nhưng chưa thể kết nối trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Vì vậy, người dân khu vực đều kỳ vọng các đoạn đường đang sửa chữa sớm hoàn thành, cùng với hệ thống giao thông kết nối được hoàn thiện đồng bộ. Để mỗi ngày qua quốc lộ 51, hành trình đi làm, giao hàng hay về nhà không còn bị kéo dài bởi những dòng xe nối đuôi nhau.