Không được lên cao tốc Bến Lức - Long Thành, người đi xe máy vẫn hưởng lợi theo cách không ngờ

Từ khi cao tốc Bến Lức, Long Thành thông xe toàn tuyến, nhiều người dân đi xe máy như ông Ngô Quang Hùng, bà Nguyễn Thị Hoàng hay chị Hà Thị Huyền Anh đều có chung một niềm vui: về nhà nhanh hơn, đi lại an toàn hơn, giao hàng cũng nhanh hơn.

Với ông Hùng, điều dễ nhận thấy nhất là xe tải, xe lớn không còn lưu thông nhiều trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ miền Tây vào nội đô TP.HCM như trước. Người đi xe máy nhờ vậy cũng đỡ phải chen chúc bên cạnh những chiếc xe lớn mỗi lần ra đường, cảm thấy yên tâm hơn.

Còn với bà Hoàng, đường thông thoáng hơn đồng nghĩa với việc giao hàng đỡ mất thời gian. Những chuyến đi vốn phải lo cảnh kẹt xe, chờ đợi nay thuận lợi hơn, công việc cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

Với ông Hùng, điều dễ nhận thấy nhất là xe tải, xe lớn không còn lưu thông nhiều trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ miền Tây vào nội đô TP.HCM như trước ẢNH: SẦM ÁNH

Theo chị Huyền Anh, đường thông thoáng hơn còn giúp chồng chị chạy xe thuận lợi, có thể nhận thêm nhiều chuyến trong ngày. Nhờ vậy, công việc và thu nhập gia đình cũng cải thiện hơn. Với chị, cao tốc không chỉ giúp xe lớn có thêm đường đi, mà người dân đi xe máy như chị cũng được hưởng lợi từ những thay đổi rất thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Tại nút giao đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50 và đường Nguyễn Văn Linh, đường Phạm Hùng, có thời điểm dòng xe lưu thông khá thông thoáng. Trên đường Nguyễn Văn Linh, xe máy cũng đỡ cảnh phải chen giữa dòng xe tải, xe lớn như trước.

Trên đường Nguyễn Văn Linh có thời điểm dòng xe lưu thông khá thông thoáng ẢNH: SẦM ÁNH

Với người đi xe máy, niềm vui đôi khi rất giản dị: đường bớt đông, đi lại đỡ lo, giao hàng nhanh hơn. Còn với tài xế xe tải, xe container, thêm một tuyến cao tốc cũng đồng nghĩa có thêm lựa chọn để hành trình chở hàng thuận lợi hơn.

Cao tốc Bến Lức, Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 1.10.2026. Trước đây, các phương tiện từ khu vực miền Tây muốn đi Đồng Nai hay Bà Rịa, Vũng Tàu thường phải di chuyển qua nhiều tuyến đường như quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt, đường Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công để đến cao tốc TP.HCM, Long Thành, Dầu Giây. Hành trình này khiến xe tải, xe container phải đi qua nhiều khu vực đông dân cư, giao thông đông đúc.

Trên đường Nguyễn Văn Linh, xe máy cũng đỡ cảnh phải chen giữa dòng xe tải, xe lớn như trước ẢNH: CÔNG KHỞI

Tuy nhiên, hiện cao tốc Bến Lức, Long Thành chưa kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu. Một số hạng mục kết nối giữa các tuyến vẫn đang được hoàn thiện, nên phương tiện chưa thể đi liền mạch trên cao tốc từ Bến Lức đến cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu.

Khi các tuyến kết nối này hoàn thiện, mạng lưới cao tốc khu vực phía nam sẽ có thêm sự liên thông, tạo thêm lựa chọn cho phương tiện từ miền Tây đi Đồng Nai, Vũng Tàu và khu vực sân bay Long Thành.