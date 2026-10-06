Ngày 6.10.2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản một tài xế về hành vi dừng xe trên cao tốc nhưng không đặt cảnh báo theo quy định.

Theo CSGT, lúc 22 giờ 12 phút ngày 5.10, tại Km21+100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng chức năng phát hiện một người đứng sát vách tôn của công trường, cầm điện thoại bật đèn flash. Phía trước người này là ô tô 16 chỗ đang dừng trên cao tốc.

Dừng xe trên cao tốc, tài xế đứng sau xe bật flash điện thoại: Quá nguy hiểm!

Qua kiểm tra, CSGT xác định người điều khiển ô tô là tài xế 42 tuổi, ở Lâm Đồng. Chiếc xe gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng lại.

Tuy nhiên, tài xế không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định.

CSGT đã lập biên bản tài xế về hành vi này. Theo quy định hiện hành, tài xế sẽ bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Từ tình huống trên, CSGT cảnh báo việc một người đứng trên cao tốc vào ban đêm, dùng đèn flash điện thoại để báo hiệu cho các phương tiện phía sau là rất nguy hiểm.

Các phương tiện trên cao tốc di chuyển với tốc độ cao, trong khi ánh sáng từ đèn flash điện thoại nhỏ. Tài xế từ xa có thể không kịp nhận biết phía trước có người và ô tô đang dừng.

Khi khoảng cách đã quá gần, phương tiện phía sau có thể không đủ thời gian giảm tốc hoặc chuyển hướng an toàn. Người đứng phía sau chiếc xe gặp sự cố cũng đối diện nguy cơ bị phương tiện khác tông trúng.

Do đó, đèn flash điện thoại không thể thay thế biện pháp cảnh báo theo quy định. CSGT lưu ý khi xe gặp sự cố kỹ thuật, buộc phải dừng trên một phần làn đường xe chạy trên cao tốc, tài xế phải đặt cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m.

Tài xế cũng nên chủ động trang bị biển "Chú ý xe đỗ" trên xe. Trong trường hợp phải rời khỏi ô tô, người trên xe cần tránh đứng hoặc đi lại tại những vị trí có nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt vào ban đêm.