Dù có mặt đường rộng, nhiều làn xe lưu thông, đường Phạm Văn Đồng vẫn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm, đặc biệt tại các nút giao với đường Phan Văn Trị và đường Nguyễn Xí.

Vậy, vì sao một tuyến đường rộng vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng kẹt xe? Câu trả lời không chỉ nằm ở lượng phương tiện đông đúc, mà còn ở cách các dòng xe giao cắt và khả năng kết nối giữa những tuyến đường.

Là người thường xuyên lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng để đi làm mỗi sáng, anh Nguyễn Lê Phú Vinh cho rằng, đây là trục giao thông chính, kết nối nhiều khu vực của thành phố nên lượng xe đổ về rất lớn. Trong khi đó, một số tuyến đường giao cắt có mặt đường hẹp hơn, khiến dòng phương tiện dễ bị dồn ứ vào giờ cao điểm.

Dù có mặt đường rộng, nhiều làn xe lưu thông, đường Phạm Văn Đồng vẫn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm ẢNH: CÔNG KHỞI

Vì sao đại lộ Phạm Văn Đồng rộng thênh thang vẫn kẹt xe liên tục?

Tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, vào buổi sáng, dòng xe từ hướng Thủ Đức đổ về Gò Vấp và khu vực trung tâm thành phố khá đông, khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Cùng với đó, các phương tiện từ đường Phan Văn Trị nhập vào trục đường Phạm Văn Đồng tạo thêm áp lực cho nút giao, khiến việc lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn vào giờ cao điểm.

Không chỉ người đi làm, tình trạng ùn ứ còn ảnh hưởng đến học sinh, sinh viên và người sử dụng xe buýt. Khi phương tiện di chuyển chậm, xe buýt cũng có thể bị trễ chuyến, khiến hành trình đi học, đi làm khó chủ động hơn.

Mặt đường Phan Văn Trị khá nhỏ hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường này thường tăng cao vào giờ cao điểm ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, giai đoạn 2026 đến 2027, thành phố dự kiến xử lý 15 trong tổng số 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông. Trong đó, giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị dự kiến được xử lý trong năm 2027. Các điểm khác như giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị dự kiến được xử lý trong năm 2026.

Để giải quyết 28 điểm có nguy cơ ùn tắc, thành phố xác định 98 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 360.841 tỉ đồng. Tuy nhiên, để giảm ùn tắc một cách bền vững, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, thành phố cũng cần chú trọng tổ chức giao thông tại các nút giao, điều tiết các luồng phương tiện và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Với người dân thường xuyên đi qua đường Phạm Văn Đồng, điều mong mỏi không chỉ là đường rộng, mà còn là hành trình thông suốt hơn, giảm thời gian chờ đợi và áp lực đi lại hằng ngày.