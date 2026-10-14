Giờ cao điểm xe máy kín đường, TP.HCM nghiên cứu giảm làn ô tô để chống ùn tắc ra sao?

Ùn tắc giao thông không phải lúc nào cũng xuất phát từ việc đường hẹp. Ở những tuyến đường có mặt cắt lớn, tình trạng ùn ứ vẫn có thể xảy ra khi lượng phương tiện thay đổi theo từng khung giờ.

Trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM vào giờ tan tầm, lượng xe máy tăng nhanh khiến phần đường hỗn hợp thường xuyên chịu áp lực lớn.

Trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM vào giờ tan tầm, lượng xe máy tăng nhanh khiến phần đường hỗn hợp thường xuyên chịu áp lực lớn ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đó, tại cầu Bình Lợi 2, từ ngày 19.9.2026, TP.HCM đã cho phép xe máy và xe ba bánh sử dụng thêm một làn sát dải phân cách theo hướng từ khu vực Thủ Đức cũ đi Bình Thạnh cũ, trong khung giờ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ. Các khung giờ còn lại, làn này dành cho ô tô con và ô tô khách dưới 16 chỗ.

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, dòng xe được tách theo từng khung giờ ẢNH: SẦM ÁNH

Thực tế trên đường Phạm Văn Đồng cho thấy, không phải thời điểm nào trong ngày cũng cần một cách tổ chức giao thông giống nhau. Ngoài giờ cao điểm, mặt đường dành cho xe máy vẫn còn tương đối rộng, trong khi ùn ứ chủ yếu xuất hiện tại một số điểm như nút giao, vòng xoay,...

Chính từ thực tế này, Sở Xây dựng TP.HCM đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông linh hoạt hơn. Thay vì cố định số làn cho từng loại phương tiện, việc phân chia có thể được điều chỉnh theo lưu lượng xe thực tế và từng thời điểm trong ngày.

Trên đường Phạm Văn Đồng và đường Trường Chinh, một phương án đang được xem xét là giảm một phần làn dành cho ô tô để tăng làn hỗn hợp. Bên cạnh đó, trên đường Nguyễn Tất Thành và đường Phạm Văn Đồng, Sở Xây dựng đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ để tổ chức phân làn theo từng khung giờ, phù hợp với lượng xe thực tế.

Với những nút giao thường xuyên xảy ra xung đột, thành phố cũng nghiên cứu phương án tổ chức lại dòng xe, trong đó có việc đóng một số giao lộ lân cận và hình thành nút giao trung gian, giúp phương tiện duy trì hành trình liên tục hơn thay vì liên tục dừng chờ đèn.

Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với khu vực phía nam thành phố. Vào giờ cao điểm, lượng xe từ hai hướng dồn về khiến mặt đường vốn chỉ có 2 làn nhiều thời điểm phải gánh lượng phương tiện vượt khả năng lưu thông.

Trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành luôn xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm ẢNH: SẦM ÁNH

Trước thực tế đó, việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đang được người dân quan tâm. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng được định hướng mở rộng về phía khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, cùng với việc bố trí thêm công viên, không gian công cộng và các hạng mục phục vụ đô thị.

Từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Tất Thành, có thể thấy bài toán giao thông của TP.HCM không chỉ nằm ở việc làm thêm đường. Khi phương tiện thay đổi theo từng giờ, cách tổ chức giao thông cũng cần linh hoạt hơn; khi một tuyến đường đã quá tải về không gian, việc mở rộng và hoàn thiện hạ tầng lại trở thành yêu cầu lâu dài.

Phân làn theo thời gian, điều khiển đèn tín hiệu bằng dữ liệu và AI có thể giúp thành phố xử lý tốt hơn những điểm ùn ứ trước mắt. Nhưng về lâu dài, hiệu quả giao thông vẫn cần được đặt trong một mạng lưới đồng bộ, nơi đường được mở rộng đúng chỗ, nút giao được tổ chức hợp lý và dòng xe được điều tiết theo đúng nhu cầu thực tế.