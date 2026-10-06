Chỉ cần một chiếc ô tô chạy lên cầu Rạch Dơi, nối xã Hiệp Phước (TP.HCM) với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), dòng xe máy ở hướng ngược lại phải lần lượt di chuyển thành một hàng. Phía sau chiếc ô tô, hàng dài phương tiện cũng nối đuôi chờ qua cầu.

Vào giờ tan tầm, lượng phương tiện dồn về cầu Rạch Dơi tăng cao, khiến việc đi lại của người dân qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Chỉ cần một chiếc ô tô chạy lên cầu Rạch Dơi, dòng xe máy ở hướng ngược lại phải lần lượt di chuyển thành một hàng ẢNH: SẦM ÁNH

Cây cầu 'né nhau từng chút' nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng

Phía sau chiếc ô tô, hàng dài phương tiện cũng nối đuôi chờ qua cầu ẢNH: SẦM ÁNH

Theo ông Nguyễn Minh Hải, người dân sinh sống trong khu vực, vào buổi sáng, khi người dân đi làm, học sinh đến trường, lượng phương tiện cùng lúc qua cầu tăng cao. Mặt cầu hẹp khiến các dòng xe phải di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ kéo dài.

Trước đó, vào tháng 9.2026, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi mới, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án cầu mới có tổng chiều dài khoảng 3,3 km, bao gồm phần cầu và đường dẫn, được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ. Tuyến bắt đầu từ đường Lê Văn Lương, khu vực xã Hiệp Phước, TP.HCM, hướng về phía Cần Giuộc, kết nối với đường tỉnh 826C thuộc tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

Theo ông Nguyễn Minh Hải, người dân sinh sống trong khu vực, vào buổi sáng, khi người dân đi làm, học sinh đến trường, lượng phương tiện cùng lúc qua cầu tăng cao ẢNH: SẦM ÁNH

Cầu Rạch Dơi, nối xã Hiệp Phước (TP.HCM) với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) ẢNH: SẦM ÁNH

Cây cầu mới được đầu tư không chỉ nhằm thay thế cầu Rạch Dơi hiện hữu với kết cấu đã yếu dần, mà còn mở rộng khả năng khai thác tuyến đường Lê Văn Lương, tạo một hướng kết nối thông suốt hơn giữa TP.HCM và khu vực Cần Giuộc.

Khi cầu mới hoàn thành, người dân sẽ có thêm một tuyến giao thông thuận lợi hơn để đi lại giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm điều kiện cho hoạt động vận tải, kinh tế, du lịch và phát triển đô thị dọc tuyến.

Theo lộ trình dự kiến, trong năm 2026, thành phố sẽ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thi tuyển kiến trúc và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Năm 2027 sẽ triển khai giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lựa chọn nhà thầu. Dự án dự kiến khởi công từ quý 4.2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.