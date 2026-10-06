    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Cây cầu 'né nhau từng chút' nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng
    VideoĐời sống

    Cây cầu 'né nhau từng chút' nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng

    Sầm Ánh
    Sầm Ánh

    Cầu Rạch Dơi hiện hữu nhỏ hẹp, cũ và kết cấu đã yếu, thường xuyên ùn ứ khi lượng phương tiện tăng cao, nhất là vào buổi sáng và giờ tan tầm. TP.HCM đang chuẩn bị đầu tư cầu Rạch Dơi mới với tổng vốn gần 3.200 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029.

    Chỉ cần một chiếc ô tô chạy lên cầu Rạch Dơi, nối xã Hiệp Phước (TP.HCM) với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), dòng xe máy ở hướng ngược lại phải lần lượt di chuyển thành một hàng. Phía sau chiếc ô tô, hàng dài phương tiện cũng nối đuôi chờ qua cầu.

    Vào giờ tan tầm, lượng phương tiện dồn về cầu Rạch Dơi tăng cao, khiến việc đi lại của người dân qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

    Cây cầu nhỏ hẹp nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Chỉ cần một chiếc ô tô chạy lên cầu Rạch Dơi, dòng xe máy ở hướng ngược lại phải lần lượt di chuyển thành một hàng

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Cây cầu 'né nhau từng chút' nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng

    Cây cầu nhỏ hẹp nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng - Ảnh 2.

    Phía sau chiếc ô tô, hàng dài phương tiện cũng nối đuôi chờ qua cầu

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Theo ông Nguyễn Minh Hải, người dân sinh sống trong khu vực, vào buổi sáng, khi người dân đi làm, học sinh đến trường, lượng phương tiện cùng lúc qua cầu tăng cao. Mặt cầu hẹp khiến các dòng xe phải di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ kéo dài.

    Trước đó, vào tháng 9.2026, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng cầu Rạch Dơi mới, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.200 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

    Dự án cầu mới có tổng chiều dài khoảng 3,3 km, bao gồm phần cầu và đường dẫn, được thiết kế với vận tốc 80 km/giờ. Tuyến bắt đầu từ đường Lê Văn Lương, khu vực xã Hiệp Phước, TP.HCM, hướng về phía Cần Giuộc, kết nối với đường tỉnh 826C thuộc tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

    Cây cầu nhỏ hẹp nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng - Ảnh 3.

    Theo ông Nguyễn Minh Hải, người dân sinh sống trong khu vực, vào buổi sáng, khi người dân đi làm, học sinh đến trường, lượng phương tiện cùng lúc qua cầu tăng cao

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Cây cầu nhỏ hẹp nối TP.HCM - Tây Ninh sắp được đầu tư gần 3.200 tỉ đồng - Ảnh 4.

    Cầu Rạch Dơi, nối xã Hiệp Phước (TP.HCM) với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ)

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Cây cầu mới được đầu tư không chỉ nhằm thay thế cầu Rạch Dơi hiện hữu với kết cấu đã yếu dần, mà còn mở rộng khả năng khai thác tuyến đường Lê Văn Lương, tạo một hướng kết nối thông suốt hơn giữa TP.HCM và khu vực Cần Giuộc.

    Khi cầu mới hoàn thành, người dân sẽ có thêm một tuyến giao thông thuận lợi hơn để đi lại giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm điều kiện cho hoạt động vận tải, kinh tế, du lịch và phát triển đô thị dọc tuyến.

    Theo lộ trình dự kiến, trong năm 2026, thành phố sẽ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thi tuyển kiến trúc và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Năm 2027 sẽ triển khai giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lựa chọn nhà thầu. Dự án dự kiến khởi công từ quý 4.2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

    Tin liên quan

    Thấp thỏm vượt sông làm rẫy mùa mưa lũ, ngóng chờ 3 cây cầu treo ở Khánh Hòa

    Thấp thỏm vượt sông làm rẫy mùa mưa lũ, ngóng chờ 3 cây cầu treo ở Khánh Hòa

    Ba chiếc cầu treo dân sinh ở xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị lũ cuốn trôi gần 1 năm qua chưa được sửa chữa xong, khiến hàng trăm người dân vẫn phải liều mình lội sông làm rẫy dù mùa lũ đã đến gần

    Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, người dân góp ý giảm ùn ứ trên đường Phạm Văn Đồng

    Sắp có xe buýt đón cách nhà 100 m ở TP.HCM: Đặt xe qua app, chạy theo nhu cầu?

    Khám phá thêm chủ đề

    cầu Rạch Dơi Tây Ninh Cần Giuộc đường Lê Văn Lương Ùn tắc giao thông dự án giao thông

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận