Sắp có xe buýt đón cách nhà 100 m ở TP.HCM: Đặt xe qua app, chạy theo nhu cầu?

Xe buýt nhỏ từ 9 - 16 chỗ, gom khách từ các khu dân cư, đường hẻm để kết nối với mạng lưới giao thông công cộng. Đây là mô hình TP.HCM dự kiến triển khai từ năm 2027 nếu được thông qua.

Theo phương án dự kiến, hành khách đăng ký qua ứng dụng MultiGo. Hệ thống dựa vào nhu cầu thực tế để sắp xếp hành trình và bố trí điểm hẹn đón khách, dự kiến cách nhà khoảng 100 - 200 m. Trước thông tin này, nhiều người dân bày tỏ sự chờ đợi vì nhu cầu thiết thực.

Mong muốn được đón gần nhà cũng là điều phương án buýt gom hướng tới ẢNH: SẦM ÁNH

Mong muốn được đón gần nhà cũng là điều phương án buýt gom hướng tới. Các điểm hẹn trên ứng dụng được gọi là “điểm đón ảo”; xe dự kiến chạy linh hoạt theo nhu cầu đăng ký, thay vì tuyến cố định. Phương tiện được định hướng sử dụng năng lượng điện, ưu tiên xe nhỏ phù hợp với đường trong khu dân cư. Nếu được thông qua, mô hình sẽ triển khai theo từng giai đoạn để đánh giá.

Trên thực tế, khó khăn của hành khách khi sống xa trạm xe buýt đã được Báo Thanh Niên ghi nhận rõ trong thời gian qua. Nguyễn Hiền Nhân là một trường hợp như vậy. Trong lần thử đi làm bằng xe buýt, Nhân đi bộ khoảng 700m từ nhà ra trạm. Qua hai chuyến xe, anh vẫn còn cách công ty hơn một cây số.

Với phương án buýt gom theo yêu cầu, nhu cầu đi lại được tiếp nhận qua ứng dụng để sắp xếp chuyến xe ẢNH: CÔNG KHỞI

Việc kết nối ở đầu và cuối hành trình cũng từng được PGS.TS Vũ Anh Tuấn đề cập trong cuộc trao đổi trước đây với Báo Thanh Niên. Trong đó có phương án bố trí buýt nhỏ tại những khu dân cư có đường hẹp.

Với phương án buýt gom theo yêu cầu, nhu cầu đi lại được tiếp nhận qua ứng dụng để sắp xếp chuyến xe. Còn trong mong đợi của nhiều người dân, sự thuận tiện gắn với những việc rất đời thường: bớt nhờ người đưa đón, chủ động giờ đi làm và có mức giá phù hợp để sử dụng mỗi ngày. Mô hình hiện vẫn ở bước dự kiến. Nhưng với những người đang ở xa trạm, mong muốn đã rõ: có thêm chuyến xe gần nhà, để hành trình đi buýt bớt vất vả ngay từ những bước chân đầu tiên.