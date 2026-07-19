Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không?
Video Đời sống

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không?

Sầm Ánh - Công Khởi

Sau nửa tháng triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt, lượng hành khách tại TP.HCM tăng mạnh. Không chỉ thu hút thêm người dân đến với giao thông công cộng, chính sách này cũng đặt ra một thay đổi mới: thay vì mua vé như trước, nhiều hành khách đang dần làm quen với việc lên xe bằng căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp. Liệu việc này có khó, nhất là với người lớn tuổi?

Một chuyến đi chơi cùng cháu trong dịp hè đã đưa ông Nguyễn Văn Bảy từ tỉnh Tây Ninh vào TP.HCM. Sau khi đến Chợ Lớn, hai ông cháu tiếp tục lên xe buýt số 06 để đến Thảo Cầm Viên.

Không còn phải chuẩn bị tiền lẻ mua vé, ông chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip và nhận sự hỗ trợ từ tiếp viên.

Cũng trong chuyến đi này, ông lần đầu trải nghiệm chính sách miễn phí vé xe buýt đang được TP.HCM triển khai kể từ ngày 1.7.2026.

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Bảy từ tỉnh Tây Ninh vào TP.HCM lần đầu trải nghiệm chính sách miễn phí vé xe buýt

ẢNH: SẦM ÁNH

Dù chưa quen với thao tác quét căn cước công dân hay VNeID, ông Bảy cho biết việc đi xe không gặp nhiều khó khăn bởi luôn có tiếp viên hướng dẫn. Theo ông, với người lớn tuổi, điều cần nhất lúc này là sự hỗ trợ trong những lần sử dụng đầu tiên.

Không chỉ ông Bảy, nhiều hành khách cũng bắt đầu làm quen với hình thức đi xe buýt bằng căn cước công dân, VNeID hoặc các ứng dụng điện tử. Những thao tác ban đầu có thể còn bỡ ngỡ, nhưng phần lớn đều cho rằng quy trình khá đơn giản khi được hướng dẫn trực tiếp trên xe.

Với những người lần đầu sử dụng VNeID để đi xe buýt, cần lưu ý mở đúng mã QR của thẻ căn cước trên ứng dụng để thực hiện quét khi lên xe, tránh nhầm với các mã QR khác hiển thị trong ứng dụng.

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 2.

Với những người lần đầu sử dụng VNeID để đi xe buýt, cần lưu ý mở đúng mã QR của thẻ căn cước trên ứng dụng để thực hiện quét khi lên xe

ẢNH: CÔNG KHỞI

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 3.

Nhiều hành khách cũng bắt đầu làm quen với hình thức đi xe buýt bằng căn cước công dân, VNeID hoặc các ứng dụng điện tử

ẢNH: SẦM ÁNH

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 4.

Người nước ngoài hào hứng trải nghiệm đi xe buýt miễn phí tại TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1.7 đến hết ngày 13.7.2026, mạng lưới xe buýt này đã phục vụ gần 3,52 triệu lượt hành khách.

Riêng ngày 13.7, hệ thống xe buýt ghi nhận gần 294.300 lượt hành khách, mức cao nhất kể từ khi chính sách được áp dụng, tăng khoảng 23% so với ngày trước đó và cao hơn gần 68% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy chính sách miễn phí vé đang tạo sức hút rõ rệt, từng bước đưa người dân quay trở lại với xe buýt.

Từ nay đến hết 30.9.2026, người dân được miễn 100% giá vé mà chưa bắt buộc xác thực danh tính. Bắt đầu từ 1.10.2026, việc miễn phí vẫn được duy trì nhưng hành khách sẽ sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo để ghi nhận lượt đi.

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 5.

Hành khách sẽ sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo để ghi nhận lượt đi

ẢNH: SẦM ÁNH

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 6.

Màn hình máy quét hiển thị vé điện tử miễn phí (0 đồng) sau khi người dân quét mã QR trên ứng dụng VNeID

ẢNH: SẦM ÁNH

Nếu chính sách hỗ trợ giúp người dân có thêm lý do để lên xe buýt hôm nay, thì chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện sẽ là yếu tố quyết định để họ tiếp tục lựa chọn giao thông công cộng trong tương lai. Đó cũng là mục tiêu TP.HCM hướng đến khi từng bước xây dựng một hệ thống xe buýt hiện đại, thân thiện và trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của người dân.

TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không? - Ảnh 7.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1.7 đến hết ngày 13.7.2026, mạng lưới xe buýt này đã phục vụ gần 3,52 triệu lượt hành khách

ẢNH: SẦM ÁNH

Tin liên quan

TP.HCM sắp có 'xe buýt kiểu taxi công nghệ': Đặt qua app, chạy linh hoạt?

TP.HCM sắp có 'xe buýt kiểu taxi công nghệ': Đặt qua app, chạy linh hoạt?

Không chỉ cần metro hay xe buýt, điều người dân quan tâm nhất là quãng đường “từ cửa đến cửa”. Khi kết nối chặng đầu - chặng cuối vẫn còn bất tiện, TP.HCM đang tính đến mô hình xe buýt linh hoạt theo nhu cầu, hoạt động tương tự taxi công nghệ để kéo người dân đến gần hơn với giao thông công cộng.

Xe buýt TP.HCM miễn phí từ 1.7, người dân háo hức nhưng vẫn chờ một điều quan trọng hơn

TP.HCM miễn phí 134 tuyến xe buýt từ hôm nay: Những điều hành khách cần biết

Khám phá thêm chủ đề

xe buýt miễn phí cách quét mã VNeID Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. HCM TP. HCM giao thông công cộng MultiGO căn cước công dân Saigonbus

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận