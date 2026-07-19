TP.HCM: Không rành công nghệ, đi xe buýt miễn phí được không?

Một chuyến đi chơi cùng cháu trong dịp hè đã đưa ông Nguyễn Văn Bảy từ tỉnh Tây Ninh vào TP.HCM. Sau khi đến Chợ Lớn, hai ông cháu tiếp tục lên xe buýt số 06 để đến Thảo Cầm Viên.

Không còn phải chuẩn bị tiền lẻ mua vé, ông chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip và nhận sự hỗ trợ từ tiếp viên.

Cũng trong chuyến đi này, ông lần đầu trải nghiệm chính sách miễn phí vé xe buýt đang được TP.HCM triển khai kể từ ngày 1.7.2026.

Ông Nguyễn Văn Bảy từ tỉnh Tây Ninh vào TP.HCM lần đầu trải nghiệm chính sách miễn phí vé xe buýt ẢNH: SẦM ÁNH

Dù chưa quen với thao tác quét căn cước công dân hay VNeID, ông Bảy cho biết việc đi xe không gặp nhiều khó khăn bởi luôn có tiếp viên hướng dẫn. Theo ông, với người lớn tuổi, điều cần nhất lúc này là sự hỗ trợ trong những lần sử dụng đầu tiên.

Không chỉ ông Bảy, nhiều hành khách cũng bắt đầu làm quen với hình thức đi xe buýt bằng căn cước công dân, VNeID hoặc các ứng dụng điện tử. Những thao tác ban đầu có thể còn bỡ ngỡ, nhưng phần lớn đều cho rằng quy trình khá đơn giản khi được hướng dẫn trực tiếp trên xe.

Với những người lần đầu sử dụng VNeID để đi xe buýt, cần lưu ý mở đúng mã QR của thẻ căn cước trên ứng dụng để thực hiện quét khi lên xe, tránh nhầm với các mã QR khác hiển thị trong ứng dụng.

Với những người lần đầu sử dụng VNeID để đi xe buýt, cần lưu ý mở đúng mã QR của thẻ căn cước trên ứng dụng để thực hiện quét khi lên xe ẢNH: CÔNG KHỞI

Nhiều hành khách cũng bắt đầu làm quen với hình thức đi xe buýt bằng căn cước công dân, VNeID hoặc các ứng dụng điện tử ẢNH: SẦM ÁNH

Người nước ngoài hào hứng trải nghiệm đi xe buýt miễn phí tại TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, từ ngày 1.7 đến hết ngày 13.7.2026, mạng lưới xe buýt này đã phục vụ gần 3,52 triệu lượt hành khách.

Riêng ngày 13.7, hệ thống xe buýt ghi nhận gần 294.300 lượt hành khách, mức cao nhất kể từ khi chính sách được áp dụng, tăng khoảng 23% so với ngày trước đó và cao hơn gần 68% so với cùng kỳ năm 2025. Những con số này cho thấy chính sách miễn phí vé đang tạo sức hút rõ rệt, từng bước đưa người dân quay trở lại với xe buýt.

Từ nay đến hết 30.9.2026, người dân được miễn 100% giá vé mà chưa bắt buộc xác thực danh tính. Bắt đầu từ 1.10.2026, việc miễn phí vẫn được duy trì nhưng hành khách sẽ sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo để ghi nhận lượt đi.

Hành khách sẽ sử dụng căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo để ghi nhận lượt đi ẢNH: SẦM ÁNH

Màn hình máy quét hiển thị vé điện tử miễn phí (0 đồng) sau khi người dân quét mã QR trên ứng dụng VNeID ẢNH: SẦM ÁNH

Nếu chính sách hỗ trợ giúp người dân có thêm lý do để lên xe buýt hôm nay, thì chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện sẽ là yếu tố quyết định để họ tiếp tục lựa chọn giao thông công cộng trong tương lai. Đó cũng là mục tiêu TP.HCM hướng đến khi từng bước xây dựng một hệ thống xe buýt hiện đại, thân thiện và trở thành phương tiện đi lại quen thuộc của người dân.