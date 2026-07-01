An toàn, tiết kiệm, tránh nắng mưa và góp phần giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường là những lý do khiến nhiều người dân lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Từ ngày 1.7.2026, TP.HCM chính thức triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm chi phí đi lại và từng bước thay đổi thói quen di chuyển trong đô thị.

Từ ngày 1.7.2026, TP.HCM chính thức triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành ẢNH: CÔNG KHỞI

TP.HCM miễn phí 134 tuyến xe buýt từ hôm nay: Những điều hành khách cần biết

Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày áp dụng chính sách miễn phí là tuyến số 74, từ Bến xe Củ Chi đi Bến xe An Sương, xuất bến lúc 3 giờ 30 tại Bến xe Củ Chi. Tiếp đó là tuyến số 9, xuất bến lúc 3 giờ 45 từ Bến xe Hưng Long. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, toàn bộ 134 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn TP.HCM đồng loạt thực hiện miễn phí vé cho hành khách.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM), chương trình miễn phí vé được triển khai theo hai giai đoạn. Từ ngày 1.7 đến hết ngày 30.9.2026, hành khách được hỗ trợ 100% giá vé và chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh khi đi xe buýt.

Từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.12.2026, người dân tiếp tục được miễn phí vé, nhưng việc sử dụng xe buýt sẽ được ghi nhận thông qua căn cước công dân gắn chip, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác.

Ở góc độ quản lý, TP.HCM xác định xe buýt là một trong những trụ cột quan trọng của mạng lưới giao thông công cộng trong tương lai. Vì vậy, bên cạnh chính sách miễn phí vé, thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cấp chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa phương tiện và phát triển hạ tầng hỗ trợ.

Hiện mạng lưới xe buýt TP.HCM có 180 tuyến đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội thành và 22 tuyến liên tỉnh ẢNH: SẦM ÁNH

Hiện mạng lưới xe buýt TP.HCM có 180 tuyến đang hoạt động, gồm 158 tuyến nội thành và 22 tuyến liên tỉnh. Thành phố đã đấu thầu 102 trên 109 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí hoạt động, đạt 93,5%.

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến; nghiên cứu mở mới các tuyến kết nối Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành, đồng thời phát triển thêm các tuyến xe buýt hoạt động ban đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng của người dân.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc miễn phí vé chỉ là một phần trong quá trình tăng sức hấp dẫn của xe buýt. Để giữ chân hành khách lâu dài, thành phố cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nâng cao chất lượng phục vụ, chuyển đổi số trong quản lý vận hành, cải thiện điểm dừng, nhà chờ và đẩy mạnh sử dụng phương tiện xanh.

Từ chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người đi xe buýt đến định hướng hiện đại hóa toàn bộ hệ thống, TP.HCM kỳ vọng giao thông công cộng sẽ ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc, thuận tiện và bền vững hơn trong đời sống đô thị.