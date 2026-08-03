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TP.HCM đổi mới trạm chờ xe buýt, người dân hào hứng
Video Đời sống

TP.HCM đổi mới trạm chờ xe buýt, người dân hào hứng

Khang Phúc
Khang Phúc
TP.HCM vừa đưa vào thí điểm một số nhà chờ và trụ dừng xe buýt thế hệ mới, lấy hành khách làm trung tâm. Hình ảnh diện mạo mới này mang lại cảm giác ra sao?

Mới đây, TP.HCM đã cho ra mắt các nhà chờ và trụ dừng đón xe buýt kiểu mới. Với thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung và tích hợp nhiều tiện ích, đây là bước chuyển mình rõ rệt của thành phố theo hướng lấy hành khách làm trung tâm. Ghi nhận tại nhà chờ trên đường Pasteur (phường Sài Gòn), nhiều người dân tỏ ra hào hứng với thiết kế này, thậm chí xem đây như một địa điểm "check-in" thú vị trong thời gian chờ xe.

TP.HCM đổi mới trạm chờ xe buýt, người dân hào hứng

Sự thay đổi này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp bảo vệ tốt hơn cho cả hành khách lẫn hệ thống thông tin tại trạm. Những trạm chờ "đội nắng, phơi mưa" trước đây dần được thay thế, tạo cảm giác an tâm và sạch sẽ hơn cho người sử dụng.

TP.HCM đổi mới trạm chờ xe buýt, người dân hào hứng - Ảnh 1.

Trạm chờ xe buýt mới trên đường Pasteur

ẢNH: KHANG PHÚC

 

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