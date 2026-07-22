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Xe buýt TP.HCM vẫn còn 'thử thách' khách quốc tế
Video Đời sống

Xe buýt TP.HCM vẫn còn 'thử thách' khách quốc tế

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Khang Phúc - Anh Anh - Trúc Vy và 1 người khác
Kể từ ngày 1.7.2026, TP.HCM chính thức miễn phí vé xe buýt cho các đối tượng sử dụng phương tiện công cộng này. Tuy nhiên xe buýt vẫn chưa được du khách nước ngoài mặn mà sử dụng vì nhiều lý do.

Kể từ ngày 1.7.2026, chính sách miễn phí phương tiện giao thông công cộng tại TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là phương tiện di chuyển, xe buýt còn có thể trở thành cầu nối giúp du khách khám phá thành phố theo cách gần gũi, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Thế nhưng, rào cản ngôn ngữ lại đang biến trải nghiệm này thành một "thử thách" lớn.

Xe buýt TP.HCM vẫn còn thử thách khách quốc tế

Sự lúng túng khi các biển báo, trạm dừng và loa phát thông báo chỉ toàn tiếng Việt khiến nhiều du khách đành nói "không" với phương tiện công cộng này. Một số người mang tâm lý e ngại, sợ lạc đường trong một thành phố xa lạ.

Xe buýt TP.HCM vẫn còn 'thử thách' khách quốc tế - Ảnh 1.

Từ ngày 1.7.2026, TP.HCM chính thức miễn phí vé xe buýt

ẢNH: KHANG PHÚC - ANH ANH

 

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Ngày 1.7.2026, đánh dấu mốc lịch sử của hệ thống giao thông công cộng TP.HCM khi chính sách miễn phí vé xe buýt chính thức được triển khai. Đối với những hành khách đã mua phiếu tập năm 2026 trước ngày 1.7 nhưng chưa sử dụng hết, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thanh toán và hoàn trả lại tiền.

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