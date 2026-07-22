Kể từ ngày 1.7.2026, chính sách miễn phí phương tiện giao thông công cộng tại TP.HCM đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là phương tiện di chuyển, xe buýt còn có thể trở thành cầu nối giúp du khách khám phá thành phố theo cách gần gũi, tiết kiệm và thân thiện với môi trường. Thế nhưng, rào cản ngôn ngữ lại đang biến trải nghiệm này thành một "thử thách" lớn.

Xe buýt TP.HCM vẫn còn thử thách khách quốc tế

Sự lúng túng khi các biển báo, trạm dừng và loa phát thông báo chỉ toàn tiếng Việt khiến nhiều du khách đành nói "không" với phương tiện công cộng này. Một số người mang tâm lý e ngại, sợ lạc đường trong một thành phố xa lạ.