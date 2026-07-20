Vật cấm mang lên xe buýt: Hành khách nói ‘không ai thông báo’

Từ ngày áp dụng miễn phí xe buýt tại TP.HCM, nhiều bạn trẻ chọn phương tiện này để di chuyển nhiều hơn. Tuy nhiên, không ít người cho biết họ chưa từng biết những vật dụng như sầu riêng, mít hay động vật sống có thể khiến hành khách bị mời xuống xe.

"Tôi không biết mít cũng không được mang lên xe"

Ngồi chờ xe buýt tại bến Văn Thánh (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), Lê Hoàng Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, ngạc nhiên khi biết mít là một trong những món đồ không được mang lên xe buýt.

"Tôi nghĩ chỉ có hành lý cồng kềnh, chiếm chỗ hoặc thuốc lá mới bị cấm thôi. Trên xe buýt tôi thấy có biển cấm ăn uống, xả rác. Còn việc không được mang mít lên xe buýt thì tôi không biết. Tôi nghĩ cứ bỏ trong bịch rồi xách lên bình thường", Ngọc Anh nói.

Từ ngày áp dụng miễn phí xe buýt tại TP.HCM, nhiều bạn trẻ chọn di chuyển bằng phương tiện này nhiều hơn ẢNH: THANH ĐA

Đã đi xe buýt khoảng 3 năm nay, Ngọc Anh cho biết cô cũng không biết việc mang sầu riêng, mít, chó, mèo lên xe sẽ bị mời xuống.

"Tôi không thấy có biển thông báo hay biển cấm. Tôi thấy mít, sầu riêng cũng không phải hàng cồng kềnh, hành khách xách lên cũng được", Ngọc Anh nói.

Theo Ngọc Anh, nếu đã có quy định thì nên dán thông tin tại những vị trí dễ thấy như trạm dừng, bến xe và trên xe buýt để hành khách biết, tránh khó xử cho cả hành khách lẫn tiếp viên, bác tài.

"Tôi nghĩ nếu đã có quy định thì nên in ra dán trên xe hoặc các điểm chờ xe buýt để hành khách biết, tránh khó xử cho cả hành khách và tiếp viên, bác tài".

Hành khách không được hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống, không làm ồn, không xả rác... được dán công khai trên xe buýt. Tuy nhiên, những vật dụng không được mang lên xe lại không thấy thông báo ẢNH: NVCC

Không chỉ Ngọc Anh, chị Phạm Thị Cúc Hương (45 tuổi, ngụ đường số 18, P.Hiệp Bình) cũng cho biết đã đi xe buýt gần 4 năm nhưng đến ngày 7.7 mới bất ngờ khi bị mời xuống xe vì mang theo sầu riêng.

"Hồi giờ tôi đâu có biết quy định không được mang trái cây lên xe. Nếu biết thì tôi đã không mang sầu riêng. Trước đó tôi thấy người ta vẫn mang mít lên xe đó thôi. Chúng tôi đợi một chuyến xe mất nhiều thời gian, bị mời xuống như vậy lại phải chờ thêm 25 phút mới có chuyến khác. Xe sau thì họ đâu nói gì, tôi vẫn về bằng chuyến xe buýt đó", chị nhớ lại.

Nhiều ngày trong tháng 7, chúng tôi có mặt tại Bến xe Miền Đông cũ (đường Đinh Bộ Lĩnh, P.Bình Thạnh) và nhiều điểm chờ xe buýt để ghi nhận.

Khi chúng tôi đề nghị chụp hình biển báo về những vật dụng không được mang lên xe buýt để người dân biết, nhiều bác tài và tiếp viên cho biết đây là quy định nhưng không có biển thông báo.

"Xe không ghi nhưng tiếp viên, bác tài có phổ biến", một tiếp viên nói.

Hành khách đợi xe tại Bến xe Miền Đông cũ sáng 14.7. Theo nhiều hành khách, nên công khai những vật cấm mang lên xe buýt ẢNH: THANH ĐA

Quan sát trên nhiều tuyến xe, cả bên ngoài lẫn bên trong, chúng tôi cũng không tìm thấy thông báo này. Trên xe chỉ có các biển quy định như không hút thuốc, không mang đồ ăn, nước uống, không nói chuyện ồn ào, không xả rác... Phần trách nhiệm và quyền lợi của hành khách cũng không nêu rõ những vật dụng không được mang lên xe buýt.

Theo nhiều tiếp viên và hành khách, việc khách mang theo sầu riêng, mít, chó, mèo... diễn ra khá thường xuyên và tiếp viên phải mời khách xuống xe để tránh ảnh hưởng đến những hành khách khác.

Bác tài Nguyễn Đình Sơn (54 tuổi), chạy tuyến 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn), cho biết một số trường hợp khách mang gà, vịt năn nỉ xin lên xe nhưng anh vẫn phải từ chối vì đây là quy định. Có những hành khách chỉ cần ngửi thấy mùi đã bị say xe.

"Tôi thường giải thích với khách là cô chú, anh chị lên xe buýt không được mang những động vật sống như chó, mèo, gà, vịt... dùm em. Công ty chúng tôi quy định phải giải thích rõ ràng với khách hàng, không được cự cãi với khách", anh chia sẻ.

Sắp công khai rõ hơn những vật dụng không được mang lên xe

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết việc mang theo hàng hóa, vật dụng trên xe buýt đã được quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND TP.HCM và Quyết định số 1025/QĐ-SGTVT của Sở Xây dựng.

Quy định về trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng ẢNH: THANH ĐA

Theo đó, không được vận chuyển hàng hóa cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích; chất cháy, nổ; hàng tanh hôi, lây nhiễm; gia súc, gia cầm; xe đạp, xe mô tô hai bánh, xe thô sơ và các loại hàng hóa bị cấm khác.

Theo đại diện Trung tâm, các nội dung này đã được triển khai và thường xuyên tập huấn cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh một số trường hợp xử lý chưa phù hợp. Trung tâm tiếp thu các phản ánh và sẽ tiếp tục rà soát, thống nhất cách thực hiện.

"Để việc niêm yết công khai, rõ ràng hơn, trong thời gian tới Trung tâm sẽ quy định niêm yết cụ thể trên xe buýt các nhóm hàng hóa, vật dụng không được mang theo bằng hình ảnh trực quan, dễ nhận biết; xây dựng clip tình huống, infographic và phổ biến trên các kênh thông tin để hành khách dễ hiểu, dễ thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị vận tải phát loa trên xe nhằm hạn chế phát sinh những trường hợp tương tự", vị đại diện cho biết.