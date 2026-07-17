Nhiều người đến Bến xe buýt Sài Gòn, bất ngờ nhất là điều này

Bến xe buýt Sài Gòn ( ở công viên 23 Tháng 9), là một trong những đầu mối xe buýt quan trọng nhất ở trung tâm TP.HCM.

Chiều 16.7, theo ghi nhận của chúng tôi, nhà vệ sinh công cộng của bến xe được bố trí ở khu riêng biệt, cách không quá xa hai làn đợi xe, với bảng chỉ dẫn WC nền xanh nổi bật. Trước mỗi khu vực có kệ để giày dép và dép đi riêng để hành khách thay khi bước vào. Không gian nhà vệ sinh thoáng, đèn sáng.

Nhà vệ sinh công cộng tại Bến xe buýt Sài Gòn ẢNH: THANH ĐA

Không chỉ có khu vệ sinh nam và nữ, nơi đây còn bố trí nhà vệ sinh dành cho gia đình. Thay vì phải vào khu nam hoặc nữ riêng biệt, ba mẹ có thể dẫn trẻ nhỏ sử dụng chung phòng vệ sinh.

Chị Nguyễn Ngọc Anh (35 tuổi, ngụ tại chung cư Sunview Town, P. Hiệp Bình), cho rằng công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu vệ sinh cơ bản mà còn được thiết kế theo hướng thân thiện với gia đình, góp phần nâng cao trải nghiệm của hành khách. Chị chia sẻ trước đây rất ngại sử dụng nhà vệ sinh công cộng vì đông và sợ mất vệ sinh.

"Điểm tôi thấy khác biệt là ở đây có nhà vệ sinh dành cho gia đình. Trẻ con được đi cùng mẹ, không sợ lạc trẻ ở bến xe đông người. Mong các cô chú anh chị hành khách đi vệ sinh giữ gìn sạch sẽ, không bỏ giấy vào bồn cầu, không làm văng nước ra sàn để giữ vệ sinh chung", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Bước ra từ nhà vệ sinh, bé Phan Ngọc Như Ý (8 tuổi), học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (đường Phạm Viết Chánh, P. Cầu Ông Lãnh), nhận xét nhà vệ sinh ở Bến xe buýt Sài Gòn rất đẹp và sạch. "Mẹ và con đi xe buýt qua đây. Nhà vệ sinh gần nên con tự đi", Như Ý nói.

Ông Nguyễn Minh Bạc (52 tuổi), nhân viên bảo vệ của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, liên tục đi quanh khu vực bến xe và nhà vệ sinh để nhắc nhở hành khách không nằm lên ghế, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung. Sau 22 năm gắn bó với trung tâm, ông tự hào khi bến xe hôm nay có mái vòm che nắng che mưa và nhà vệ sinh khang trang hơn phục vụ hành khách trong lúc chờ xe.

Anh Nguyễn Minh Bạc thường xuyên kiểm tra nhắc nhở hành khách giữ vệ sinh chung ẢNH: THANH ĐA

Chỉ vào khu nhà vệ sinh công cộng, ông cho biết: "Phía trong còn có phòng dành riêng cho người khuyết tật. Nhà vệ sinh hoàn toàn miễn phí, wifi miễn phí, chỗ để xe 2 bánh cũng hoàn toàn miễn phí. Ở đây, chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra xung quanh nhắc nhở mọi người giữ vệ sinh chung. Nếu có vấn đề phát sinh mong bà con cô bác báo ngay cho lực lượng bảo vệ", ông Bạc chia sẻ.

Đối với giao thông công cộng, nhà vệ sinh là nhu cầu thiết yếu của hành khách chờ xe, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, hàng trăm tài xế và tiếp viên. Một nhà vệ sinh khang trang, sạch sẽ có thể không phải hạng mục nổi bật nhất, nhưng lại là chi tiết phản ánh rõ mức độ văn minh của một điểm trung chuyển giao thông, góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM hiện đại, thân thiện và đáng sống.

Lực lượng bảo vệ túc trực hướng dẫn cho hành khách tại Bến xe buýt Sài Gòn ẢNH: THANH ĐA

Lần thứ hai trở lại bến xe buýt Sài Gòn, Mai Khánh My, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết cô vui trước diện mạo mới của bến xe. Trong lúc chờ xe, Khánh My ngồi ghế chờ, kết nối wifi miễn phí để tra cứu lịch học và xem chương trình giải trí.

Theo nữ sinh, điều thay đổi nhiều nhất là xe buýt điện tiện hơn, thơm hơn nên cô đỡ bị say xe. "Thái độ của tài xế, tiếp viên cũng thân thiện, tốt hơn ngày đó rất nhiều. Ngày xưa cũng có ghế ngồi chờ xe buýt nhưng không nhiều như bây giờ, tôi toàn đứng chờ lâu, khá mỏi chân. Ngày xưa cũng chưa có wifi miễn phí như bây giờ", Khánh My chia sẻ.

Mái vòm khang trang, có ghế chờ nhiều hơn cho hành khách trong lúc đợi xe ẢNH: THANH ĐA

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết sau nửa tháng miễn phí xe buýt tại TP.HCM, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí triển khai chương trình đã vận chuyển hơn 4 triệu lượt hành khách.

Riêng ngày 15.7, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 1 trường hợp khách hàng khiếu nại qua ứng dụng MultiGo về việc phương tiện bỏ trạm đối với tuyến số 31 và xử phạt theo quy định; đồng thời tiếp nhận 54 cuộc gọi phản ánh, kiến nghị của người dân qua đường dây nóng Tổng đài 1022. Trung tâm thường xuyên theo dõi các kênh tiếp nhận phản ánh nhằm kịp thời nắm bắt chất lượng phục vụ và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chính sách.