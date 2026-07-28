Từng 'kẹt cứng ngắc', nút giao An Phú sắp có hướng lưu thông cho xe từ cảng Cát Lái

Mỗi ngày, nút giao An Phú đón lượng lớn phương tiện lưu thông giữa khu vực cảng Cát Lái với các tuyến đường huyết mạch phía đông TP.HCM. Đây cũng là nơi nhiều dòng xe tải, xe container và ô tô cùng hội tụ, di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.

Vào những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, sự giao cắt giữa các dòng xe khiến giao thông tại khu vực này trở nên phức tạp. Với những người thường xuyên qua lại nút giao này, việc phải chờ đèn đỏ lâu, di chuyển chậm giữa nhiều loại phương tiện là hình ảnh không xa lạ.

Sau gần 4 năm thi công, cầu vượt N4 tại nút giao An Phú đang bước vào giai đoạn hoàn thiện ẢNH: CÔNG KHỞI

Cầu vượt N4 sắp thông xe, nút giao An Phú sẽ thay đổi ra sao?

Nhánh cầu vượt N4 là nhánh cầu kết nối đường Đồng Văn Cống với đường Mai Chí Thọ, theo hướng từ Đồng Văn Cống rẽ phải (hướng Xa lộ Hà Nội) ẢNH: TRUNG HẬU ĐẶNG

Trong bối cảnh đó, việc tổ chức lại các hướng lưu thông tại nút giao An Phú được đặt ra như một yêu cầu quan trọng. Dự án nút giao được triển khai với nhiều hạng mục hầm chui, cầu vượt và các nhánh kết nối, nhằm tách các dòng phương tiện theo từng hướng di chuyển.

Một trong những công trình đang được chờ đợi là cầu vượt N4. Đây là nhánh cầu kết nối đường Đồng Văn Cống với đường Mai Chí Thọ, theo hướng từ Đồng Văn Cống rẽ phải (hướng Xa lộ Hà Nội). Trên công trường, các mũi thi công đang được triển khai đồng thời. Công nhân làm việc trên mặt cầu, dưới gầm cầu; nhiều tổ thợ cắt, uốn thép, hoàn thiện các cấu kiện phục vụ những phần việc tiếp theo. Theo kế hoạch, cầu vượt N4 dự kiến thông xe vào cuối tháng 7.2026. Khi đưa vào khai thác, N4 sẽ giúp phương tiện từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải kết nối trực tiếp với đường Mai Chí Thọ, theo hướng Xa lộ Hà Nội. Đáng chú ý, đây cũng là hướng kết nối với dòng xe từ khu vực cảng Cát Lái. Việc có thêm một nhánh cầu dành cho hướng lưu thông này được kỳ vọng sẽ giúp phân tách dòng xe lớn với những hướng giao thông khác tại nút giao.

Công nhân làm việc trên mặt cầu, dưới gầm cầu; nhiều tổ thợ cắt, uốn thép, hoàn thiện các cấu kiện phục vụ những phần việc tiếp theo ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo kế hoạch, cầu vượt N4 dự kiến thông xe vào cuối tháng 7.2026 ẢNH: CÔNG KHỞI

Cầu vượt N4 là một trong những hạng mục quan trọng của dự án nút giao An Phú và là hạng mục lớn thứ 5 dự kiến hoàn thành, sau các hầm chui HC1-01, HC1-02, cầu vượt N2 và nhánh cầu vượt N3. Trong số này, cầu vượt N2 và nhánh N3 đã được hoàn thành, đưa vào khai thác. Riêng nhánh N3 đảm nhận hướng từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ trái sang đường Đồng Văn Cống, đi về phía cảng Cát Lái, góp phần tạo thêm một hướng lưu thông cho dòng xe qua khu vực.

Ở một hướng khác, nhánh N1.1 giúp ô tô từ đại lộ Mai Chí Thọ, theo hướng Võ Nguyên Giáp, lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hạng mục này dự kiến đưa vào khai thác đầu tháng 10.2026.

Trong khi đó, nhánh N1.2 đảm nhận hướng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xuống đường Lương Định Của vẫn đang phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của. Hạng mục này dự kiến hoàn thành và thông xe vào ngày 30.4.2027. Cùng với các hạng mục cầu, hầm, những phần việc hoàn thiện như hệ thống cây xanh, camera giám sát và bảng thông tin điện tử cũng sẽ được triển khai cuốn chiếu, dự kiến hoàn thành trong tháng 11.2026. Như vậy, sau khi N4 dự kiến thông xe vào cuối tháng 7, công trường An Phú vẫn tiếp tục với nhiều hạng mục còn lại, hướng tới việc hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hệ thống.

Nút giao An Phú là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM, được khởi công từ tháng 12.2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỉ đồng. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3.2027. Khi đó, công trình sẽ kết nối đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy, góp phần tăng khả năng lưu thông trên trục đường ra vào cảng Cát Lái.

Cùng với kế hoạch khởi công đường liên cảng và mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, các công trình hạ tầng đang được triển khai được kỳ vọng từng bước cải thiện khả năng kết nối, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông TP.HCM. Việc cầu vượt N4 chuẩn bị thông xe vì vậy không chỉ bổ sung thêm một hướng lưu thông quan trọng, mà còn là một bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện nút giao An Phú sau gần 4 năm thi công.