Xây lại con đường ‘ngập như sông’ An Phú Đông 35: ‘Mong có đường mới ăn tết’

Sáng 1.11.2023, UBND phường An Phú Đông đã tổ chức lễ khởi công đường An Phú Đông 35 theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Đường An Phú Đông 35 (phường An Phú Đông, quận 12) bị "nhấn chìm" trong nước suốt nhiều tháng qua. Ảnh chụp ngày 19.10.2023. CHIÊU NGÔ

Nước đã được hút hết và máy xúc cũng được huy động để làm phẳng mặt đường, chuẩn bị cho việc thi công. CHIÊU NGÔ

Người dân sống xung quanh đường An Phú Đông 35 phải mang ủng mỗi khi ra khỏi nhà. Ảnh chụp ngày 19.10.2023. CHIÊU NGÔ

Vui mừng và phấn khởi là tâm trạng chung của người dân sống gần tuyến đường này, khi mong ước về con đường khô ráo, sạch sẽ và khang trang sắp thành hiện thực.



"Người dân sống ở đây lâu năm cũng bị lội ngập nhiều cho nên là thấy trên quận hôm nay xuống như này cũng rất là mừng. Mong là con đường này hoàn thành trước tết để người dân đón tết cho vui vẻ", ông Nguyễn Văn Đường (phường An Phú Đông, quận 12) bộc bạch. CHIÊU NGÔ

Theo ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, kinh phí để thi công lại đường An Phú Đông 35 dao động từ 3,5 - 4 tỉ đồng, trong đó Nhà nước chi 50%, 50% còn lại do người dân đóng góp.

"Để triển khai thực hiện tuyến đường này thì chúng tôi cũng đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng. Chúng tôi cũng có triển khai các bước đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Qua quá trình triển khai thực hiện thì đến ngày hôm nay chúng tôi chính thức khởi công và tuyến đường này sẽ được thi công trong vòng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phấn đấu là 1 tháng rưỡi, có nghĩa là đến tháng 12 là công trình này sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng", Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, chia sẻ.