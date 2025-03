Nữ người mẫu chuyển giới: 'Nếu ngày mai không là con gái, hôm nay em đã chết'

Từ khi còn nhỏ, Thanh Tường đã cảm nhận được sự khác biệt trong chính con người mình. Ở tuổi lên 5, cô đã nhận thấy rằng mình thực sự là con gái, dù bên ngoài mang hình hài của một đứa con trai. Tường nhớ lại những lần mẹ kể chuyện ma để hù dọa cô ngủ và ăn, điều này khiến cô từng tự hỏi liệu mình có phải là một trong những "con ma" đó không. Thậm chí, mẹ Tường còn nói về người chuyển giới với những định kiến tiêu cực, khiến Tường càng thêm sợ hãi và tự ti về bản thân.

Tường thích chơi búp bê, mặc đầm và được mẹ tết tóc như các bạn nữ khác. Dù vậy, cô phải giấu đi con người thật của mình mỗi khi đối diện với mẹ.

Thanh Tường, 23 tuổi, nữ người mẫu chuyển giới đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ ẢNH: LÊ NAM

Đến năm lớp 7, Tường bắt đầu có những cảm xúc tình cảm với một bạn nam. Khi điều này bị phát hiện, mẹ cô đã rất tức giận và không chấp nhận con gái mình khác biệt. Đau khổ và sợ hãi, Tường từng nghĩ đến việc lấy vợ chỉ để làm vui lòng mẹ, nhưng cô biết rằng bản thân mình muốn sống một cuộc sống trọn vẹn và đúng với con người thật. Cô quyết định từng bước nói sự thật với mẹ, dần dần chia sẻ về khát khao được sống như một người chuyển giới.

Hành trình không hề dễ dàng

Mẹ Tường không dễ dàng chấp nhận điều này và đã nói một câu làm cô tổn thương sâu sắc. Cô gái vốn rất nặng tình cảm gia đình cảm thấy đau lòng và đấu tranh nội tâm rất nhiều. Liệu cô có quá bất hiếu nếu sống là chính mình? Sau nhiều năm suy nghĩ, cô quyết định chứng minh cho mẹ thấy rằng mình có thể sống tốt và không làm gia đình thất vọng.

Trong khi đó, cha Tường chọn cách im lặng và giữ khoảng cách. Khi biết con mình thuộc cộng đồng LGBT, ông không nói chuyện với Tường trong suốt 2-3 năm. Dù trước đây mối quan hệ giữa cha và con đã có khoảng cách, nhưng sau sự việc này, tình cảm giữa họ trở nên xa lạ hơn.

Nữ người mẫu trải qua nhiều thử thách để được là chính mình ẢNH: NVCC

Sau khi học xong cấp 2, Thanh Tường quyết định nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn và tự kiếm sống. Cô không ngừng theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình, âm thầm luyện tập catwalk và thử sức ở nhiều cuộc thi người mẫu. Dù gặp nhiều thất bại, cô không bỏ cuộc. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Tường đến vào năm 2018 khi cô tham gia chương trình The Face of S Red và giành ngôi vị quán quân. Đây là khoảnh khắc quan trọng giúp cô nhận được sự công nhận không chỉ từ công chúng mà còn từ chính mẹ mình.

Nỗ lực làm việc và giúp đỡ cộng đồng

Tường vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ sức khỏe và tinh thần cho những người thuộc cộng đồng LGBT, đặc biệt là các bạn trẻ chuyển giới. Cô hiểu rằng cha mẹ không phải không yêu thương mình, mà họ chỉ lo lắng cho tương lai của con. Vì vậy, cô đã chứng minh rằng dù sống một mình, cô vẫn có thể lo cho bản thân và xây dựng một cuộc sống ổn định.

Cô gái trẻ tham gia nhiều hoạt động đóng góp và hỗ trợ cộng đồng ẢNH: NVCC

Động lực lớn nhất giúp Thanh Tường vượt qua mọi khó khăn là niềm tin mãnh liệt vào con đường mình đã chọn, tình yêu và sự kỳ vọng từ mẹ, và hình mẫu của những người chuyển giới thành công như Hương Giang. Cô luôn tự nhủ rằng, nếu mình không cố gắng, mình sẽ không thể trở thành con gái trọn vẹn và thành công như mong đợi.

Hiện nay, ngoài công việc người mẫu, Tường còn đảm nhiệm vai trò là tiếp cận viên cộng đồng. chuyên hỗ trợ về sức khỏe và quyền lợi cho nhiều bạn chuyển giới khác ở Cần Thơ.

Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, Tường luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và tiếp tục phấn đấu để trở thành một người phụ nữ hoàn thiện cả về hình thức lẫn tinh thần.