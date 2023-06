Bà mẹ U.70 và hành trình đón nhận xu hướng giới tính thật của cô con gái duy nhất

Bà Trần Bích Nga, 67 tuổi (là một doanh nhân, ngụ quận 7, TP.HCM) kể lại hành trình đồng hành cùng với con gái trong quá trình come-out (công khai xu hướng tính dục) với cha mẹ.

Năm 2018, một buổi chiều, Nam Phương gọi điện cho mẹ và nói muốn về thăm nhà. Bà Bích Nga ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc của con gái. Tối đó, Nam Phương quyết định công khai xu hướng tính dục của bản thân.

"Bạn bảo ba mẹ ơi con muốn trao đổi với ba mẹ chuyện này: con không thích các bạn trai đâu, con thích các bạn gái mẹ ạ, con thuộc cộng đồng LGBT.

Giống như lúc đấy mình giật mình, mình không kịp nghĩ gì hết, mình chỉ bảo là không sao, con cứ sống thế nào mà vui, hạnh phúc là được. Còn ba mẹ thì lúc nào cũng ở bên con mà.

Chồng tôi là bộ đội, lại rất thương con. Chú bảo hôm nay con nói với ba mẹ như vậy là tốt rồi. Con cứ như từ trước tới giờ, ba mẹ lúc nào cũng đồng hành với con. Thế là mọi người lại nói chuyện rất vui.

Đến khi Nam Phương về rồi thì tôi cảm thấy rơi vào khoảng lặng, hơi buồn. Tôi mất 2-3 tháng sau bắt đầu làm quen với cảm giác con mình là màu tím, thuộc cộng đồng LGBT", bà Nga nói.

Tuy nhiên, thay vì ngồi lo buồn, bà Nga tập trung vào bản thân mình, sống tích cực và lên mạng xã hội học hỏi rất nhiều. "Tôi xem rất nhiều video, tôi muốn học cách ứng xử của bậc phụ huynh với con em mình thuộc cộng đồng LGBT", bà Nga nói.

"Cái hay nếu bố mẹ tôn trọng cuộc sống của con mình thì con em của mình rất tự tin luôn. Họ tự do phát triển trong cuộc sống của họ. Tôi nghĩ, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều có tự do của mình, cho nên bậc làm cha làm mẹ phải tôn trọng và chấp nhận thực tế của con mình, đồng hành với con. Không có phán xét, can thiệp quá sâu vào cuộc đời của bạn. Chỉ có như vậy mới mang lại hạnh phúc, niềm vui cho con mình thôi", bà Nga bày tỏ.



Trong một video trên TikTok, khi được hỏi thích gọi là anh hay chị, Nam Phương trả lời thích gọi chị hơn. Ra đường Nam Phương có phong cách tomboy, cắt tóc ngắn, ăn mặc nam tính, hành xử ga lăng. Bà Nga chia sẻ, Nam Phương vẫn là nữ, thích các bạn nữ.



Hiện nay, Nam Phương có thể nói là một trong những biên – phiên dịch hàng đầu tại Việt Nam. "Bạn dịch từ Anh qua Việt, từ Việt qua Anh, các tổ chức ngân hàng, dịch những cái gì khó thì tìm đến bạn Nam Phương. Nam Phương là phiên dịch được nhiều nơi trọng vọng và mời về", bà Nga cho biết.

Năm 2022, Nam Phương có em bé, bà Nga trở thành bà ngoại ở tuổi 66. "Đó là hạnh phúc tuyệt vời, tôi biết ơn điều đó mỗi ngày", bà Nga nói.

Mới đây, bà Nga là khách mời truyền cảm hứng trong sự kiện khám phá không gian đa sắc, thuộc chiến dịch Tự hào đa sắc mừng "Tháng tự hào 2023" của TikTok.

Cùng với Call Me Duy, Đỗ Nhật Hà, bà Nga xuất hiện với hình ảnh của một người phụ huynh luôn đồng hành, cảm thông và chia sẻ với những người con trong cộng đồng LGBT.

"Các bậc phụ huynh ơi, nếu như các anh chị chợt nghe con mình nói về xu hướng giới tính hoặc các cháu thuộc cộng đồng LGBT thì chắc chắn các anh chị giống với tâm trạng của mình, đó là sửng sốt, thảng thốt, buồn.

Mình có lời nhắn gửi là đừng ngồi một chỗ, hãy học hỏi thêm kiến thức, đây là thực tế của cuộc sống. Nó không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Hãy xuất phát từ tình yêu thương con mình vô bờ bến, mọi chuyện đều có câu trả lời, mọi chuyện đều hoá giải được", bà Nga nhắn nhủ.

Nhân dịp Pride Month 2023 (Tháng Tự Hào), TikTok đã triển khai chiến dịch #TuHaoDaSac và hàng loạt sự kiện trong và ngoài nền tảng tại Việt Nam, nhằm tôn vinh và trao quyền tự do thể hiện bản thân cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBTQIA+ (Lesbian, Gay, Bisexuals, Transgender, Queer, Intersex, Asexual+).

Trong đó, nổi bật nhất là chuỗi sự kiện ngoài nền tảng PrideFest và Không Gian Đa Sắc, thu hút hơn năm trăm người tham gia chỉ trong hai ngày 17.6 và 18.6.2023 vừa qua.