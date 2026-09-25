Là tài xế thường xuyên chạy qua khu vực trung tâm TP.HCM, anh Trần Vũ Thiên cho biết mỗi khi đến giờ cao điểm, nhiều tuyến đường kết nối như đường Mai Chí Thọ thường xuyên ùn ứ, khiến thời gian giao hàng bị kéo dài.

Với anh, điều được chờ đợi nhất là khi vành đai 2 hoàn thành, xe tải sẽ có thêm hướng lưu thông mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các tuyến nội đô.

Anh Trần Vũ Thiên, tài xế xe tải kỳ vọng tuyến vành đai 2 sẽ sớm hoàn thiện ẢNH: SẦM ÁNH

Kẹt xe nội đô, tài xế tính chuyện vành đai 2 xong: ‘Khỏi đi vô đường nội đô’

Lưu lượng xe tải lưu thông qua khu vực Thủ Đức (cũ) ngày càng đông ẢNH: SẦM ÁNH

Công trường vành đai 2 cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc ẢNH: SẦM ÁNH

Trong khi nhu cầu lưu thông ngày càng lớn, công trường vành đai 2 cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Tại đoạn từ cầu vượt Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng, nhiều công nhân cùng máy móc đang đồng loạt triển khai các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm gián đoạn.

Theo ông Bùi Công Thu, người dân phường Hiệp Bình, TP.HCM những ngày gần đây công trường duy trì thi công từ sáng sớm đến đêm để tranh thủ thời gian hoàn thiện dự án.

Khi các đoạn còn lại hoàn thành, vành đai 2 sẽ từng bước được khép kín, tạo thêm một trục lưu thông ngoài khu vực trung tâm, giúp phương tiện có thêm lựa chọn thay vì phải đi qua các tuyến đường nội đô.

Nhiều công nhân làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ sau nhiều năm gián đoạn ẢNH: CÔNG KHỞI

Công trường thi công vành đai 2 khu vực giáp đường Phạm Văn Đồng ẢNH: CÔNG KHỞI

Nhiều máy móc được huy động để triển khai các hạng mục quan trọng của vành đai 2 ẢNH: SẦM ÁNH

Đối với hoạt động vận tải, tuyến đường cũng mở thêm hướng di chuyển cho xe tải, xe container giữa TP.HCM với khu vực Bình Dương, thành phố Đồng Nai và các tỉnh lân cận, qua đó phân bổ lại dòng phương tiện trên mạng lưới giao thông hiện hữu.

Theo quy hoạch, vành đai 2 TP.HCM dài khoảng 64 km, quy mô từ 6 đến 10 làn xe, kết nối các đầu mối giao thông lớn như quốc lộ 1, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Nguyên Giáp, cầu Phú Hữu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Để từng bước hoàn thiện toàn tuyến, TP.HCM đang triển khai đoạn 1, dài khoảng 3,5 km từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn 2, dài khoảng 2,4 km từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng. Hai đoạn này đã khởi công 4 trên 5 gói thầu xây lắp chính, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Cùng với đoạn 3 từ nút giao Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng đang được tăng tốc thi công, các dự án này sẽ góp phần hoàn thiện những phần còn thiếu của vành đai 2, từng bước hình thành một trục lưu thông liên tục quanh khu vực phía đông TP.HCM.