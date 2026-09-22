Cảnh ùn ứ trên tuyến đường Phan Văn Hớn đã trở thành điều quen thuộc với nhiều người dân xã Bà Điểm, TP.HCM.

Đây là một trong những tuyến đường kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM với quốc lộ 1, đồng thời là hướng lưu thông quan trọng của xe tải đến từ các khu công nghiệp phía tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) vào TP.HCM.

Lưu lượng phương tiện lưu thông lớn trong khi mặt đường hiện hữu nhiều đoạn vẫn chật hẹp khiến tình trạng kẹt xe thường xuyên xuất hiện, nhất là vào giờ cao điểm.

Đường Phan Văn Hớn là một trong những tuyến đường kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM với quốc lộ 1 ẢNH: SẦM ÁNH

Đường hẹp, xe máy chen cùng xe tải: Người dân chờ đường song hành 6.800 tỉ ở TP.HCM

Ông Trương Quốc Hương cho biết, người dân đều đang mong chờ mở tuyến đường song hành Phan Văn Hớn ẢNH: SẦM ÁNH

Để giải quyết tình trạng này, TP.HCM đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường song hành Phan Văn Hớn, đoạn từ quốc lộ 1 đến đường vành đai 3.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, tuyến đường dài khoảng 9 km, rộng 40m, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.800 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM.

Dự án hiện được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư trong năm 2026.

Cảnh ùn ứ trên tuyến đường Phan Văn Hớn đã trở thành điều quen thuộc với nhiều người dân xã Bà Điểm, TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Lượng lớn xe tải lưu thông trên tuyến đường này ẢNH: SẦM ÁNH

Đoạn quốc lộ 1 giáp với đường Phan Văn Hớn ẢNH: SẦM ÁNH

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm một trục lưu thông song song với đường Phan Văn Hớn hiện nay, góp phần phân bổ lại lưu lượng phương tiện, cải thiện kết nối từ quốc lộ 1 đến vành đai 3 và giảm áp lực cho cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM.

Với những người dân gắn bó với tuyến đường này mỗi ngày, điều được chờ đợi không chỉ là một con đường mới, mà còn là những hành trình bớt chen chúc hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn trong giờ cao điểm.