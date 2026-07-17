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Nhiều năm kẹt xe, ngập nước, tuyến đường này sắp được mở rộng gấp 6 lần
Video Đời sống

Nhiều năm kẹt xe, ngập nước, tuyến đường này sắp được mở rộng gấp 6 lần

Sầm Ánh - Khang Phúc
Đường Lê Văn Lương là một trong những trục giao thông quan trọng của khu nam TP.HCM đang được nghiên cứu mở rộng từ 6–8 m lên 30–40 m, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 9.900 tỉ đồng

Mặt đường chỉ rộng khoảng 6 - 8 m, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng đông. Hai bên đường, nhà cửa và hàng quán san sát khiến không gian lưu thông càng trở nên chật hẹp. Tuyến đường Lê Văn Lương, hướng từ Q.7 cũ, TP.HCM về tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An trước đây) nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải.

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng TP.HCM đang nghiên cứu phương án mở rộng đường Lê Văn Lương lên 30 - 40 m, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.900 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 6.500 tỉ đồng.

Nhiều năm kẹt xe, ngập nước, đường Lê Văn Lương sắp được mở rộng gấp 6 lần - Ảnh 1.

Mặt đường Lê Văn Lương chỉ rộng khoảng 6–8 m, trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng đông

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, trong quá trình lập dự án, các đơn vị chuyên môn sẽ đồng thời nghiên cứu hệ thống thoát nước, cao độ nền đường, công trình kiểm soát triều và khả năng kết nối với hạ tầng thoát nước hiện hữu nhằm xử lý ngập úng một cách đồng bộ.

Nếu được thông qua, toàn bộ dự án có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029, góp phần tăng năng lực kết nối từ TP.HCM đến khu vực phía nam và hướng về tỉnh Tây Ninh.

Nhiều năm kẹt xe, ngập nước, đường Lê Văn Lương sắp được mở rộng gấp 6 lần - Ảnh 2.

Hai bên đường, nhà cửa và hàng quán san sát khiến không gian lưu thông càng trở nên chật hẹp

ẢNH: SẦM ÁNH

Nhiều năm kẹt xe, ngập nước, đường Lê Văn Lương sắp được mở rộng gấp 6 lần

Nhiều năm kẹt xe, ngập nước, đường Lê Văn Lương sắp được mở rộng gấp 6 lần - Ảnh 3.

Nếu được thông qua, toàn bộ dự án có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029, góp phần tăng năng lực kết nối từ TP.HCM đến khu vực phía nam và hướng về tỉnh Tây Ninh

ẢNH: SẦM ÁNH

Tuyến đường rộng hơn, hạ tầng hoàn chỉnh hơn không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển cho khu nam TP.HCM. Dù dự án vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, với nhiều người dân sinh sống dọc tuyến, điều họ mong chờ nhất vẫn là ngày những nỗi lo về kẹt xe và ngập nước từng bước được giải quyết bằng những công trình hạ tầng cụ thể.

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