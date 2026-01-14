Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơn 2.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Thị Định, người dân vừa mừng vừa lo
Video Thời sự

Sầm Ánh
14/01/2026 07:01 GMT+7

Sau nhiều năm quá tải vì mật độ phương tiện ngày càng tăng, tuyến đường Nguyễn Thị Định đang được mở rộng với kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Trong lúc chờ dự án hoàn thành, người dân vừa trông đợi diện mạo đô thị khang trang hơn, vừa mong việc thi công được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng được nhiều người dân TP.HCM kỳ vọng dự án sớm hoàn thành đúng tiến độ, để tuyến đường thông thoáng hơn, sạch đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của khu vực.

Hơn 2.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Thị Định, người dân vừa mừng vừa lo - Ảnh 1.

Nhiều máy móc được huy động, túc trực thi công về đêm

ẢNH: SẦM ÁNH

Trước đó, tháng 4.2025, Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định chính thức được khởi công, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng. Tuyến đường có chiều dài gần 2 km, đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2026.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện điều kiện đi lại và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Trong khi đó, người dân mong muốn quá trình thi công được đẩy nhanh, tổ chức gọn gàng hơn, để sớm có tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh.

Hơn 2.000 tỉ đồng mở rộng đường Nguyễn Thị Định, người dân vừa mừng vừa lo - Ảnh 2.

Một phần đoạn đường Nguyễn Thị Định đang dần hoàn thiện

ẢNH: SẦM ÁNH

Trong cơ cấu vốn đầu tư của dự án, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng chiếm tỉ trọng lớn nhất, với hơn 1.781 tỉ đồng. Chi phí xây lắp khoảng 254 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, đường Nguyễn Thị Định sẽ được mở rộng lên 30 mét, gồm 6 làn xe lưu thông, vỉa hè mỗi bên rộng 4,5 mét, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Khám phá thêm chủ đề

