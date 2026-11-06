Dù phần lớn hạng mục xây dựng của nút giao Tân Hiệp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo kế hoạch. Trước đó, nút giao được dự kiến thông xe vào cuối tháng 10.2026. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đơn vị liên quan vẫn đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và rà soát các điều kiện an toàn trước khi vận hành. Theo thông tin từ chủ đầu tư, nút giao dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 11.

Dù phần lớn hạng mục xây dựng của nút giao Tân Hiệp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo kế hoạch ẢNH: SẦM ÁNH

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe, vì sao nút giao Tân Hiệp vẫn chưa mở?

Mong mỏi nút giao Tân Hiệp sớm thông xe không chỉ đến từ những người thường xuyên di chuyển qua khu vực, mà còn là kỳ vọng của nhiều người dân ở các địa phương lân cận. Ông Nguyễn Chu Phong, sinh sống ở xã Phước Thái, TP.Đồng Nai, cho biết hiện nay, khi nút giao chưa khai thác, các phương tiện từ miền Tây đi Vũng Tàu hoặc sân bay Long Thành vẫn phải lưu thông qua quốc lộ 51.

Khi nút giao Tân Hiệp hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây được kỳ vọng sẽ mở thêm hướng lưu thông thuận lợi cho người dân khu vực miền Tây và Đông Nam bộ, đồng thời giảm áp lực phương tiện trên quốc lộ 51.

Đồng thời, trong phương án khai thác giai đoạn đầu, chủ đầu tư đề xuất chỉ cho phép ô tô chở người dưới 9 chỗ lưu thông qua nút giao này.

Khi nút giao Tân Hiệp hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: SẦM ÁNH

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ẢNH: CÔNG KHỞI

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 57 km, đi qua TP.HCM và TP.Đồng Nai, tạo trục giao thông kết nối miền Tây với khu vực Đông Nam bộ mà không phải đi xuyên qua trung tâm TP.HCM.

Từ khi đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 1.10.2026, tuyến cao tốc này ghi nhận lưu lượng hơn 25.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các phương tiện từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đều phải đi xuống nút giao quốc lộ 51

ẢNH: CÔNG KHỞI

Khi nút giao Tân Hiệp chính thức thông xe, hành trình từ miền Tây đến sân bay Long Thành, TP.Đồng Nai và khu vực Vũng Tàu sẽ thuận lợi hơn. Qua đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể phát huy hiệu quả khai thác, tăng cường liên kết giao thông giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.