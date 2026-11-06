    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe, vì sao nút giao Tân Hiệp vẫn chưa mở?

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe, vì sao nút giao Tân Hiệp vẫn chưa mở?

    Sầm Ánh - Công Khởi

    Sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành khai thác toàn tuyến từ ngày 1.10.2026, người dân miền Tây tiếp tục chờ nút giao Tân Hiệp thông xe để kết nối thuận lợi với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành. Đoạn kết nối hơn 1km này dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 11.2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

    Dù phần lớn hạng mục xây dựng của nút giao Tân Hiệp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo kế hoạch. Trước đó, nút giao được dự kiến thông xe vào cuối tháng 10.2026. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các đơn vị liên quan vẫn đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và rà soát các điều kiện an toàn trước khi vận hành. Theo thông tin từ chủ đầu tư, nút giao dự kiến được đưa vào khai thác trong tháng 11.

    Vì sao nút giao Tân Hiệp chưa thể thông xe dù cơ bản hoàn thành? - Ảnh 1.

    Dù phần lớn hạng mục xây dựng của nút giao Tân Hiệp đã hoàn thành, công trình vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo kế hoạch

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe, vì sao nút giao Tân Hiệp vẫn chưa mở?

    Mong mỏi nút giao Tân Hiệp sớm thông xe không chỉ đến từ những người thường xuyên di chuyển qua khu vực, mà còn là kỳ vọng của nhiều người dân ở các địa phương lân cận. Ông Nguyễn Chu Phong, sinh sống ở xã Phước Thái, TP.Đồng Nai, cho biết hiện nay, khi nút giao chưa khai thác, các phương tiện từ miền Tây đi Vũng Tàu hoặc sân bay Long Thành vẫn phải lưu thông qua quốc lộ 51.

    Khi nút giao Tân Hiệp hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây được kỳ vọng sẽ mở thêm hướng lưu thông thuận lợi cho người dân khu vực miền Tây và Đông Nam bộ, đồng thời giảm áp lực phương tiện trên quốc lộ 51.

    Đồng thời, trong phương án khai thác giai đoạn đầu, chủ đầu tư đề xuất chỉ cho phép ô tô chở người dưới 9 chỗ lưu thông qua nút giao này.

    Vì sao nút giao Tân Hiệp chưa thể thông xe dù cơ bản hoàn thành? - Ảnh 2.

    Khi nút giao Tân Hiệp hoàn thiện, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được kết nối trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

    ẢNH: SẦM ÁNH

    Vì sao nút giao Tân Hiệp chưa thể thông xe dù cơ bản hoàn thành? - Ảnh 3.

    Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài khoảng 57 km, đi qua TP.HCM và TP.Đồng Nai, tạo trục giao thông kết nối miền Tây với khu vực Đông Nam bộ mà không phải đi xuyên qua trung tâm TP.HCM.

    Từ khi đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 1.10.2026, tuyến cao tốc này ghi nhận lưu lượng hơn 25.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

    Vì sao nút giao Tân Hiệp chưa thể thông xe dù cơ bản hoàn thành? - Ảnh 4.

    Các phương tiện từ cao tốc Bến Lức - Long Thành đều phải đi xuống nút giao quốc lộ 51

    ẢNH: CÔNG KHỞI

    Khi nút giao Tân Hiệp chính thức thông xe, hành trình từ miền Tây đến sân bay Long Thành, TP.Đồng Nai và khu vực Vũng Tàu sẽ thuận lợi hơn. Qua đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể phát huy hiệu quả khai thác, tăng cường liên kết giao thông giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

    Tin liên quan

    Anh xe ôm nghĩa hiệp cứu nhiều nạn nhân trong tai nạn ở Bến Lức

    Anh xe ôm nghĩa hiệp cứu nhiều nạn nhân trong tai nạn ở Bến Lức

    Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.HCM là một trong những bệnh viện tiếp nhận các nạn nhân của vụ giao thông nghiêm trọng tại H. Bến Lức, tỉnh Long An, vào chiều 2.1.2019.

    Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, nút giao quốc lộ 50 ùn ứ giờ cao điểm

    Không được lên cao tốc Bến Lức - Long Thành, người đi xe máy vẫn hưởng lợi theo cách không ngờ

    Khám phá thêm chủ đề

    nút giao Tân Hiệp cao tốc Bến Lức - Long Thành cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Quốc lộ 51 kết nối giao thông Sân bay Long Thành giao thông miền Tây

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận