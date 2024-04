Dự án sân golf có dấu hiệu làm mất 37 ha rừng

Dự án "The Dàlat at 1200" do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 3.4.2007; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và cấp lại lần 4 ngày 27.10.2016. Dự án có mục tiêu xây dựng và kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, biệt thự, sân golf từ 18 đến 36 lỗ, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí thể thao, dịch vụ du lịch. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 649 ha và diện tích mặt nước 183 ha.



Sân golf thuộc dự án "The Dàlat at 1200" ở H.Đơn Dương có dấu hiệu để mất hơn 37 ha rừng Bá Duy

Đến năm 2018, hạng mục sân golf 18 lỗ được DN đưa vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đã thực hiện khoảng hơn 32,5 triệu USD (khoảng 700 tỉ đồng).

Tuy nhiên, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho hay qua so sánh biến động trạng thái rừng giữa 2 lần kiểm kê năm 2007 và năm 2022 trên diện tích đất thuê, thì diện tích đất có rừng giảm hơn 43,2 ha (trong đó có hơn 38,2 ha rừng tự nhiên). Trong số này, diện tích rừng bị mất được cơ quan chức năng xử lý (do DN san ủi đất trên diện tích được thuê khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép) hơn 2,77 ha; diện tích rừng bị giảm đề xuất không xử lý hơn 2,98 ha; còn lại diện tích mất rừng chưa được xử lý trên

37,5 ha. Trong số 37,5 ha này, có trên 7,1 ha đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, hơn 30,4 ha là đất có rừng thuộc hạng mục quản lý bảo vệ rừng (gồm: 18,74 ha rừng ngoài lâm nghiệp; 11,53 ha rừng phòng hộ và 0,13 ha rừng sản xuất).

Làm việc với cơ quan chức năng, Công ty TNHH Acteam International nhận thiếu sót do không đảm bảo thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định trên phần diện tích hơn 7,1 ha.

Theo Công ty TNHH Acteam International, hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng trước đây (năm 2008) không đảm bảo chính xác, có sai sót nên đề nghị được lập lại hồ sơ rà soát, so sánh biến động tài nguyên rừng kể từ lúc nhận bàn giao tài nguyên rừng đến nay. Tuy nhiên, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết đã rà soát, thu thập thêm một số hồ sơ liên quan đến công tác nhận bàn giao tài nguyên rừng của Công ty TNHH Acteam International năm 2008 cho thấy DN đã ký nhận bàn giao tài nguyên rừng theo đúng số liệu sở đã thẩm định.

Qua tài liệu thu thập và kết quả làm việc, Sở NN-PTNT Lâm Đồng, đánh giá việc Công ty TNHH Acteam International trực tiếp phá rừng để xây dựng công trình hạ tầng, trong diện tích rừng bị mất có hơn 11,53 ha rừng phòng hộ (gấp hơn 30 lần mức xử phạt vi phạm hành chính), thời gian xảy ra mất rừng từ khi thực hiện dự án đến khoảng năm 2017. Vì thế, Sở NN-PTNT Lâm Đồng kết luận vụ việc có dấu hiệu phạm tội hủy hoại rừng theo điều 243 bộ luật Hình sự.

"Diện tích rừng bị giảm xảy ra đã lâu, căn cứ để xử lý hình sự chưa chặt chẽ và liên quan đến dự án đầu tư lớn trong tỉnh. Do vậy, cần bổ sung hồ sơ như hiện trạng rừng trước khi giao cho Công ty TNHH Acteam International và thủ tục bàn giao tài nguyên rừng trước đây. Sở NN-PTNT đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện đối với dự án; sau thanh tra sẽ có kiến nghị, đề xuất xử lý đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, vừa đảm bảo hoạt động đầu tư của DN", Sở NN-PTNT cho hay.