Dự án 'trùm mền' bắt đầu được giải cứu

5 dự án đầu tiên được tháo gỡ

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA), thời gian qua Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, các Phó chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, TP.Thủ Đức đã vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của 156 dự án BĐS, nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn TP.

Bước đầu đã có 5/156 dự án được gỡ vướng. Cụ thể, TP cho doanh nghiệp (DN) được huy động vốn 50% số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của 5 dự án này, tương đương với 5.432 căn hộ. Việc này sẽ hỗ trợ các DN vượt qua một phần khó khăn hiện nay. Ngoài ra, còn có 1 dự án khu nhà chung cư tại Q.4 cũng đã được UBND TP cho ý kiến chỉ đạo các sở, ngành rà soát giải quyết.

156 dự án trùm mền qua nhiều năm kỳ vọng sẽ được giải cứu trong năm nay

ĐÌNH SƠN

Lý giải về số lượng các dự án được tháo gỡ còn khiêm tốn, ông Lê Hoàng Châu phân tích, 156 dự án thuộc diện rà soát pháp lý đều có tính chất phức tạp, đã được xử lý qua nhiều thời kỳ nhưng vẫn tắc vì một số quy định pháp luật thiếu tính đồng bộ, thống nhất hoặc chưa được pháp luật quy định.

Trong đó, có những dự án có nguồn gốc "đất công" do nhà nước quản lý theo chủ trương sắp xếp, xử lý tài sản công, di dời nhà xưởng ô nhiễm. Có dự án vướng do thực hiện cổ phần hóa DN nhà nước mà chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định. Một số thì bị vướng do phải rà soát lại việc tính tiền sử dụng đất, tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) dẫn đến bị dừng triển khai thực hiện, bị dừng huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hoặc có dự án bị vướng do việc xử lý phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước còn lại trong các dự án xây dựng lại nhà chung cư cũ hoặc phần diện tích xây dựng thuộc quyền sử dụng chung trong nhà chung cư được bán hóa giá nhà trước đây.

Cũng có một số bị vướng mắc do việc điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để thực hiện chủ trương ưu đãi và chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở xã hội và cả dự án nhà ở thương mại. Bên cạnh đó, việc thực hiện trách nhiệm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha phải dành 20% diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội được thực hiện nghĩa vụ này bằng tiền… Tuy nhiên theo ông Châu, việc xử lý bước đầu như trên cũng đã tạo ra tín hiệu lạc quan cho thị trường.

Lãnh đạo một DN BĐS có dự án được tháo gỡ đợt này thông tin, TP đã có chủ trương cho DN được bán 50% số lượng sản phẩm. Điều này giúp DN tự tin đưa sản phẩm ra thị trường dù bối cảnh chung vẫn đang còn nhiều khó khăn. DN cũng đang nỗ lực tìm kiếm các đối tác để bán hàng, giao dịch nhích lên thì thị trường mới ấm lên, mới phục hồi được. Dù vậy theo vị này, đến nay thông tin tháo gỡ cho 5 dự án cũng mới là chủ trương, các DN vẫn đang còn chờ Sở Xây dựng TP.HCM ra thông báo chính thức. Đây cũng là tâm lý chung của các chủ đầu tư có dự án nằm trong nhóm trên.

Không có ý kiến là coi như đồng ý

Trong một cuộc họp gần đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết ngay trong quý 2, TP sẽ tập trung vào gỡ vướng cho 40 dự án và rà lại danh sách để xác định nhóm 138 dự án mà HoREA báo cáo để giải quyết triệt để.

Theo tiến độ, đến cuối năm 2023 sẽ giải quyết được 50 dự án BĐS bị vướng mắc pháp lý. Các DN BĐS tại TP.HCM đang kỳ vọng rất lớn vào tuyên bố này. Đặc biệt với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền của T.Ư và TP, nhất là thông qua sự phối hợp hoạt động hiệu quả của Tổ công tác của Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM trong thời gian qua, niềm tin về phục hồi thị trường đang dấy lên mạnh mẽ.

Thực tế, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng chỉ đạo sẽ giải quyết công việc theo 3 nhóm: có thể giải quyết được ngay, nhóm cần có sự phối hợp với các cơ quan chức năng và nhóm cần báo cáo lên UBND TP xử lý. Đối với nhóm cần có sự phối hợp với các cơ quan chức năng, ông Phan Văn Mãi yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp, đeo bám. Cơ quan nào không có ý kiến là coi như đồng ý, không phải chờ trả lời.

Để giải quyết khó khăn cho nền kinh tế, cho thị trường BĐS, ông Phan Văn Mãi yêu cầu đẩy nhanh đầu tư công; đồng thời tập trung vào giải phóng mặt bằng để trong nửa đầu năm 2023 sẽ xong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 3.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận có tình trạng sở này chờ sở kia hoặc im lặng không trả lời trước một vụ việc nào đó, nên đã yêu cầu cần chấm dứt tình trạng này. Một số sở bị "điểm danh" tồn đọng nhiều văn bản như: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở LĐ-TB-XH, Sở KH-ĐT, Văn phòng UBND TP. Do đó, sở nào không có ý kiến rõ ràng thì phải báo cáo cho UBND TP. Những chỉ đạo quyết liệt trên được coi như liều thuốc để trị bệnh "cán bộ sợ ký" đang tồn tại trong bộ máy hành chính công tại TP.HCM hiện nay. Từ đó, giải phóng nguồn lực, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Lê Hoàng Châu, UBND TP.HCM và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần sớm có kết luận dứt điểm đối với các dự án này, để thị trường BĐS có thể đón nhận thêm hàng ngàn căn hộ, giúp tăng nguồn cung nhà ở, tạo được dòng tiền cho các DN và tăng tính thanh khoản cho thị trường, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, ông Châu cũng đề nghị các sở, ngành khẩn trương rà soát trình UBND TP xem xét giải quyết các dự án tương tự mà các chủ đầu tư cũng đề nghị được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai, để từng bước khai thông thị trường BĐS và bảo đảm tính công bằng cho các DN.