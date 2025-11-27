Dự báo Miền Trung sắp hứng đợt mưa 4 ngày liên tiếp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 27 - 29.11, miền Bắc và phía bắc miền Trung đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm; riêng vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 9 - 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, phía bắc từ Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc và gió bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6 - 7, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 - 24 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam bộ trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C.

Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng thông tin, Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 29.11 - 1.12 đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Từ ngày 2 - 6.12 có mưa vài nơi; riêng từ đêm 3 - 4.12, phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rải rác, sáng và đêm trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị - Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ khoảng đêm 30.11 - 3.12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ ngày 4 - 6.12 có mưa, mưa rào, có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng từ khoảng ngày 1 - 3.12 có mưa, có nơi vừa, mưa to và giông. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi.

Biển Đông thời tiết xấu

Hiện nay, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; các trạm Lý Sơn, Phú Quý và Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Huyền Trân đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo từ đêm 27 - 29.11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7 - 9, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 4 - 6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Huế có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2; riêng khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa cấp 3.