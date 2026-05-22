Dự báo thời tiết ngày 22.5: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới

Phan Hậu
22/05/2026 07:45 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 22.5, nắng nóng xảy ra ở miền Bắc và miền Trung và tiếp tục tăng nhiệt trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc cảnh báo nắng nóng từ miền Trung bắt đầu lan rộng ra miền Bắc.

Dự báo thời tiết ngày 22.5: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung tiếp tục gia tăng cường độ trong những ngày tới

ẢNH: NCHMF

Ngày hôm qua 21.5, các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, như: Nam Đông (Huế) là 37,3 độ C; Tam Kỳ (Đà Nẵng) 37,6 độ C; Quảng Ngãi 37,3 độ C...

Trong hôm nay, miền Bắc bắt đầu có nắng nóng. Dự báo cụ thể ở đồng bằng Bắc bộ và khu vực nam Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Dự báo thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 23.5, miền Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%.

Khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%.

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp trong những ngày tới sẽ khiến nhiều khu vực dân cư có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

