Dự báo Thời tiết TP.HCM, Nam bộ lễ 2.9: Ít mưa, thuận lợi du lịch

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, xu thế chung thời tiết từ 31.8 - 4.9.2022, rãnh áp thấp có trục ngang qua khu vực Trung bộ có xu hướng hoạt động mạnh dần. Gió mùa Tây Nam chi phối thời tiết khu vực Nam bộ tăng nhẹ nhưng vẫn phổ biến với cường độ không mạnh.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, từ ngày 31.8 đến 4.9.2022, thời tiết trên các tỉnh thành Nam bộ ít mưa, không quá nóng và khá thuận lợi cho du lịch, các hoạt động kỷ niệm và mọi hoạt động ngoài trời khác.

Từ ngày 31.8 - 2.9, mây thay đổi, có mưa rào nhẹ và giông vài nơi vào tầm chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC, cao nhất 32 - 34oC, có nơi trên 34oC.





Ngày 3 - 4.9, mây thay đổi đến nhiều mây. Trưa và chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC, cao nhất 31 - 33oC.

Trên các khu vực biển của Nam bộ, thời tiết có mưa rào và giông rải rác, chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ trên cả 2 khu vực biển trong ngày 31.8 và 1.9. Từ ngày 2 đến 4.9, trên khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau gió Tây Nam cấp 4 - 5. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4.

Theo nhận định chung của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết trên biển và trên đất liền ở TP.HCM, Nam bộ đều khá thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời.