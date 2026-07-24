Dự báo Việt Nam tăng trưởng thương mại thứ 4 toàn cầu

Sáng 24.7, DHL Supply Chain, công ty con của Tập đoàn DHL - "ông lớn" logistics của Đức đã khởi công dự án DHL North Logistics Campus tại Hưng Yên.

Tại lễ khởi công, ông Bertrand Juvigny, Tổng giám đốc DHL Supply Chain Việt Nam, cho biết báo cáo DHL Global Connectedness Report (Báo cáo kết nối toàn cầu) mới nhất cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong thương mại toàn cầu.

Phối cảnh dự án logistic của DHL tại Hưng Yên ẢNH: DHL

Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường năng động nhất khu vực nhờ mạng lưới đối tác thương mại đa dạng, năng lực xuất khẩu vững mạnh và sức hấp dẫn ngày càng lớn đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt trong các ngành sản xuất và công nghệ.

"Thương mại hiện là lĩnh vực kết nối quốc tế mạnh nhất của Việt Nam, với vị trí thứ 9 thế giới. Đồng thời, Việt Nam được dự báo sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ tư toàn cầu về thương mại hàng hóa trong giai đoạn 2026 - 2030", ông Bertrand Juvigny nói.

Ông Lâm Đức Thuấn, Phó trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, kỳ vọng dự án sẽ góp phần tăng cường chuỗi logistics cho địa phương cũng như khu vực. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng.

Theo Tổng giám đốc DHL Supply Chain Việt Nam, dự án DHL North Logistics Campus khẳng định kỳ vọng của tập đoàn DHL vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam. Dự án có vị trí thuận lợi, kết nối trực tiếp tới tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuận tiện di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội và cảng Hải Phòng, cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc Việt Nam.

Với tổng vốn đầu tư 1.900 tỉ đồng (63 triệu Euro), DHL North Logistics Campus sẽ trở thành đầu mối logistics quan trọng, hỗ trợ hiệu quả cho cả hoạt động phân phối trong nước và giao thương quốc tế, góp phần nâng cao năng lực kết nối và hiệu quả chuỗi cung ứng trong khu vực.

Dự án nằm trong trung tâm hành lang công nghiệp đang phát triển mạnh, nơi tập trung nhiều hoạt động sản xuất và tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như điện tử, sản xuất công nghiệp, ô tô và hàng tiêu dùng.

Ông Steve Walker, Tổng giám đốc DHL Supply Chain Cụm Thái Lan - Việt Nam, cho biết với tổng diện tích hơn 82.500 m², DHL North Logistics Campus được quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của khách hàng. Giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2027, sẽ cung cấp khoảng 41.180 m² diện tích kho vận chất lượng cao trên hai khối nhà. Giai đoạn 2 dự kiến được triển khai trong nửa cuối năm 2028.

Khu phức hợp theo chuẩn quốc tế này có khả năng phục vụ đa dạng ngành nghề, từ công nghệ, ô tô, sản xuất công nghiệp, bán lẻ và hàng tiêu dùng đến lĩnh vực y tế và khoa học sự sống. Cơ sở này cũng được đầu tư hạ tầng sẵn sàng cho tự động hóa, cho phép tích hợp các công nghệ kho vận thế hệ mới, hệ thống xử lý hàng hóa thông minh và các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng số.

Dự án cũng nối tiếp chuỗi đầu tư chiến lược của DHL tại Việt Nam trong những năm gần đây, bao gồm việc mở rộng Trung tâm Gateway tại Hà Nội và các kho khai thác hàng lẻ (Container Freight Stations - CFS) tại Hải Phòng...