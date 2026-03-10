Dự báo Việt Nam tăng trưởng thương mại top đầu thế giới

Báo cáo Kết nối toàn cầu của DHL 2026 được công bố sáng 10.3 cho biết thương mại và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đóng vai trò trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Ông John Pearson, CEO của DHL Express, chia sẻ về vị thế của Việt Nam ẢNH: DHL

Năm 1986, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ khoảng 420 USD (tính theo giá trị năm 2024), thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Sau khi triển khai công cuộc Đổi mới, nền kinh tế từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới, góp phần cải thiện mức sống của người dân. Đến năm 2024, GDP bình quân đầu người đã tăng lên khoảng 4.700 USD.

Cùng với quá trình hội nhập, cơ cấu kinh tế của Việt Nam ngày càng gắn với xuất khẩu. Trong giai đoạn 1986 - 2024, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa so với GDP đã tăng mạnh từ 9% lên 87%. Việt Nam đã đẩy mạnh hội nhập thông qua việc tham gia nhiều tổ chức và cơ chế hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, Việt Nam đã xây dựng mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng lớn, trong đó có các hiệp định quan trọng như CPTPP, RCEP cũng như các FTA với Liên minh châu Âu và Liên minh kinh tế Á - Âu.

Theo DHL Trade Atlas 2025, một ấn phẩm thuộc hệ thống báo cáo của DHL, các quốc gia được đánh giá triển vọng tăng trưởng thương mại dựa trên 2 tiêu chí, gồm: quy mô tăng trưởng (mức tăng tuyệt đối về khối lượng thương mại) và tốc độ tăng trưởng (tốc độ gia tăng khối lượng thương mại).

Trong giai đoạn 2025 - 2029, dự báo có 4 nước trong khu vực nằm trong top 30 toàn cầu ở cả 2 tiêu chí, gồm Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 5 về quy mô tăng trưởng thương mại và thứ 29 về tốc độ.

Các dự báo cập nhật đến tháng 1.2026 tiếp tục khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường có triển vọng tăng trưởng thương mại nổi bật. Về quy mô, Việt Nam được dự báo sẽ đạt mức tăng tuyệt đối về thương mại hàng hóa lớn thứ 4 thế giới trong giai đoạn 2026 - 2030, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ.

Về tốc độ, khối lượng thương mại của Việt Nam được dự báo tăng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 6%, đứng thứ 24 thế giới.

Chia sẻ thêm về tiềm năng của Việt Nam, đại diện DHL cho biết, Việt Nam có rất nhiều yếu tố lợi thế tích cực về nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống hạ tầng logistics đang phát triển như sân bay, cảng biển, hệ thống phân phối...

"Việt Nam đang là một đất nước nhiều hứa hẹn, nhất là khi nhìn vào con số FDI, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp rất nhiều. DHL cũng xác định Việt Nam là một trong 20 quốc gia trong hệ thống GT20 có vị trí chiến lược, đặc biệt Việt Nam ở vị trí có thể phát triển tốt nhất, do lợi thế rất lớn về địa lý", đại diện DHL cho hay.

Bên cạnh đó, Việt Nam nằm trong top 10 các thị trường phát triển nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Steven Altman, tác giả báo cáo Kết nối toàn cầu của DHL 2026, cho rằng biến động tại Trung Đông chắc chắn tác động tới thương mại toàn cầu, do khu vực này chiếm khoảng 4 - 6% tổng giao thương hàng hoá.

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, đây nhiều khả năng là cú sốc ngắn hạn và không làm thay đổi xu hướng toàn cầu hoá đang tiếp tục diễn ra. Dựa trên dữ liệu kinh tế và diễn biến lịch sử, ông lạc quan về khả năng sớm phục hồi của khu vực.

Trước đó, theo Bộ Công thương, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 3.800 tỉ USD trong giai đoạn 2021 - 2025, Việt Nam chính thức vươn lên top 15 cường quốc thương mại lớn nhất thế giới và đứng trước cơ hội hiện thực hóa mục tiêu lịch sử đạt 1.000 tỉ USD kim ngạch xuất nhập khẩu ngay trong năm 2026.