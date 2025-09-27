Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dụ dỗ nữ sinh viên bán dâm

Đức Nhật
Đức Nhật
27/09/2025 15:16 GMT+7

Nghi phạm lập tài khoản Facebook ảo, dụ dỗ nữ sinh viên bán dâm. Khi bị nữ sinh viên từ chối, nghi phạm đã bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội.

Ngày 27.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã triệu tập N.G.H (37 tuổi, ở P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi dụ dỗ nữ sinh viên bán dâm.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 8.2025, em L. (18 tuổi, ở P.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đến nhập học tại một trường đại học ở P.Quy Nhơn. Vì hoàn cảnh khó khăn, L. tìm việc làm thêm trên mạng và thấy tài khoản Facebook đăng tuyển PG (promotion girl - nữ tiếp thị) với mức lương 280.000 đồng cho 3 giờ làm việc. Tin tưởng, L. liên hệ và được hẹn gặp mặt trao đổi tại một quán cà phê.

Ngày 2.9, tại buổi gặp mặt, một người đàn ông tự xưng là Long đã dụ dỗ L. tham gia bán dâm, L. lập tức từ chối và rời đi. Tuy nhiên, vài ngày sau, tài khoản Facebook ảo tên "Trinh Mai" bất ngờ đăng tải hình ảnh và thông tin cá nhân của L. kèm lời lẽ vu khống, xúc phạm và bôi nhọ trên nhiều hội nhóm.

Nữ sinh viên bị bôi nhọ sau khi từ chối bán dâm- Ảnh 1.

Không dụ dỗ được L. bán dâm, nghi phạm H. liền đăng tải nội dung vu khống nạn nhân nhiều hội nhóm của nhà trường

ẢNH: TRIỆU THANH

Những bài viết này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân L. mà còn tác động tiêu cực đến trường đại học em đang theo học cũng như trường THPT nơi em từng học.

Bức xúc, L. đã trình báo công an. Nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc và đã nhanh chóng xác định N.G.H là nghi phạm trong vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, H. thừa nhận đã lập tài khoản ảo, đăng tin tuyển PG để dụ dỗ nữ sinh bán dâm. Khi bị từ chối, H. quay sang bôi nhọ nạn nhân trên mạng xã hội. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý H. theo quy định pháp luật.

Theo thượng tá Đinh Văn Sơn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, chiêu trò tuyển dụng việc làm thêm chỉ là một trong nhiều hình thức lừa đảo mà tội phạm mạng sử dụng.

Các nghi phạm thường nhắm vào sinh viên, nữ sinh dịp đầu năm học mới với hàng loạt thủ đoạn khác như: mời gọi học bổng "hấp dẫn" rồi yêu cầu đóng phí; cho thuê phòng trọ giá rẻ để chiếm đoạt tiền đặt cọc; tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học "bao đậu" giá rẻ; lôi kéo tham gia đa cấp hoặc vay tiền nhanh qua mạng…

"Các em học sinh, sinh viên cần tỉnh táo, chỉ tiếp nhận thông tin tuyển dụng qua kênh chính thống của nhà trường, phòng Công tác sinh viên hoặc các tổ chức Đoàn - Hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho người lạ và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường", thượng tá Sơn cảnh báo.

